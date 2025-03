L'opinió de J.M. Arbucias: L’estrany cas del Fibwi Palma

Dissabte al pavelló Joan Busquets el Fibwi tornà a mostrar les dues cares d’una mateixa moneda i recordà ‘L’estrany cas del Dr. Jekyll i Mr. Hyde’, la famosa novel·la de Robert Louis Stevenson, que parla del desdoblament de la personalitat que sofreix el doctor Jekyll quan beu una poció creada per ell mateix i que el transforma en Mr. Hyde, un home capaç de cometre els crims més horrorosos i terribles.

Que el conjunt de s’Arenal perdés a la pista del Prat entrava dins el que era previsible. Fins i tot, que perdés el basket-average. Però el que crida l’atenció malauradament és la manera com va perdre el ‘match’ i la manera com deixà escapar el basket-average.

Durant tota la temporada els fibwis s’han mostrat irregularment consistents i poc sòlids; el seu joc, no exempt de dubtes, i un grapat d’actuacions han esdevingut un còctel de moments brillants i d’estones de manca d’idees i de poca disciplina tàctica força preocupant. Ha estat desafortunadament una constant i la reflexió del tècnic, després d’algunes derrotes difícils d’explicar, sempre ha estat la mateixa: la derrota ajudarà a millorar i el que importa és estar bé a final de temporada. El que passa és que la mateixa història s’està repetint des de fa mesos, especialment com a visitants, i només resten quatre jornades per finalitzar la lliga regular.

Dissabte el Fibwi a la primera part demostrà una hegemonia inapel·lable fonamentada en el rebot (21 els mallorquins, 9 els catalans; 11 d’ofensius els homes de negre, 1 els locals), en les recuperacions (8 contra 3), en l’encert ofensiu (42% en tirs de 3), en un recital notable de Xabi Beraza (14 punts) i en una superioritat d’alçada al 3 i al 4, que martellejà la pintura rival. Fins i tot, el + 12 dels primers vint minuts semblaven escassos per la predominança illenca sobre el parquet. Fou un autèntic Dr. Jekyll.

Al descans el Fibwi Jekyll begué el beuratge i al tercer període començà a fer efecte, la qual cosa es traduí en una igualtat en el joc i en el marcador.

En el darrer quart, el doctor es convertí definitivament en Mr. Hyde. La gestió que feren els homes de Pablo Cano dels darrers minuts fou incomprensible. L’aigua de la victòria lentament s’anava escolant pels forats cada vegada més grossos del colador, que era l’equip. Un cúmul de despropòsits. I el tècnic també col·laborà. Després que els seus jugadors erressin 4 tirs lliures, agafessin un rebot ofensiu i rebessin una cistella de contraatac fruit d’un mal balanç defensiu, el tècnic demanà temps mort i provocà que els àrbitres – tingueren una actuació desconcertant, però no oblidem que parlam de Segona FEB – li xiulessin una tècnica.

Faltaven 7:50 i l’electrònic indicava un 57-62. Què pretenia? Seguidament, Marc Peñarroya i Marc Sesé – dos tiradors de ratxes – des de 6,75 i des de la línia de personal determinaren la derrota mallorquina. I, per rematar el disbarat, quan mancaven 6 segons amb el 76-69 – l’average era favorable als de Ciutat – Cunningham cometé una falta que permeté a Peñarroya, el màxim anotador de l’encontre, convertir els dos tirs lliures i superar la diferència directa de punts. Adeu victòria, adeu basket-average. El que hem dit, Mr. Hyde.

