El campeón olímpico de ciclismo en pista Harrie Lavreysen alcanza sus límites en Mallorca

El holandés Harrie Lavreysen es posiblemente el mejor ciclista de pista del mundo. Ha ganado cinco medallas de oro olímpicas y es 16 veces campeón del mundo y campeón de Europa en la categoría sprint. La semana pasada pasó unos días en Mallorca. Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que el Diario de Mallorca, quedó con él para una entrevista en un hotel de Playa de Muro. Hasta el momento viajaba de incógnito, pero tras la conversación numerosos invitados lo reconocen y le piden un selfie al joven de 28 años.

¿Visitas la isla a menudo?

Estuve aquí dos veces para el campo de entrenamiento con el equipo nacional, y varias veces de forma privada. Me gusta Mallorca. El clima suele ser ideal para entrenar fitness al aire libre en la calle. Esta vez tuve un poco de mala suerte con el clima (afuera llovió a cántaros durante la entrevista, nota del editor). Lo que realmente me gusta aquí es que nadie me reconoce salvo algunos compatriotas. Puedo ir a un restaurante normalmente y comer allí tranquilamente.

Después del reciente accidente que sufrió el equipo nacional alemán de ciclismo en pista, ¿no tienes miedo de montar en bicicleta por aquí?

Fue un terrible accidente. Y tan cerca de la Eurocopa. Pero ya había reservado mi viaje y no, eso no me da miedo en la carretera. Pienso que es bastante peligroso cuando está tan húmedo. Entonces las calles son como toboganes. Por supuesto que no iré allí.

¿Qué te parece la pista en el Velódromo?

Creo que es una pena que haya tan pocas competiciones internacionales allí. La pista está construida exactamente igual que la de Apeldoorn, donde entreno casi todos los días en casa. He competido en la UCI Champions League en Palma tres veces . Eso siempre fue muy divertido. Fue especialmente genial en 2022, cuando todo un grupo de amigos de los Países Bajos vino y me animó. La mejor forma de viajar es cuando tu propia audiencia está sentada en la sala.

Como deportista, ¿no te aburres cuando siempre estás pedaleando en círculos? La pista tiene sólo 250 metros de largo…

Para ser honesto, no doy muchas vueltas, sólo para calentar. Soy velocista y, por supuesto, entrenamos carreras de velocidad. Y en las carreras, además de la fuerza y la velocidad, lo que importa sobre todo es la táctica.

Desde un punto de vista táctico, ¿tienes algún rival al que le temas?

Sí, claro, pero no sería una decisión inteligente de mi parte revelarlo ahora.

Ya has ganado mucho. ¿Te acostumbras?

Para mí cada carrera es un nuevo desafío. Si hago algo, quiero hacerlo bien. Y cuando corro, por supuesto que quiero ganar.

¿Eres algo así como el Cristiano Ronaldo del ciclismo en pista?

No, yo no me veo tan grande. Pero la gente que sabe de ciclismo seguramente sabe quién soy.

Tienes un éxito increíble en tu deporte. Entonces ¿por qué tanta modestia?

Sí, por supuesto, pero el ciclismo en pista no es tan grande ni tan popular como el fútbol. Por eso la comparación no me funciona.

¿Alguna vez has pensado en pasarte a la carretera? Seguramente allí se podría ganar más dinero.

Esto es como preguntarle a Usain Bolt si le gustaría correr un maratón. Soy un velocista. Sólo puedo mantener alta velocidad por cortos periodos de tiempo. Todo mi cuerpo está preparado para esto a través de mucho entrenamiento de fuerza. Soy demasiado pesado para el camino. Cuando paso unas horas en bicicleta por la montaña, me doy cuenta muy claramente de que eso no sería una opción para mí. “¡Estoy realmente harto de esto!”, dicen en mi lengua materna.

¿Cuál es la receta secreta de tu éxito?

Me encanta lo que hago. Toda mi vida gira en torno al ciclismo. Empecé a practicar BMX cuando era niño en mi pueblo natal en Brabante. Cuando tenía seis años, participé por primera vez en una competición de BMX, sólo por diversión. Afortunadamente mis padres me apoyaron desde el principio. Les encantaba pararse al borde de la pendiente con los otros padres. No gané nada en los primeros años. No conseguí mi primera victoria hasta que tuve doce o trece años. Y luego, a los 14 años, me convertí en campeón de Europa. Esto me motivó enormemente y quise entrenar aún más. Así que, a los 16 años, terminé en el Centro de Rendimiento Olímpico en Papendal. Tenía entrenamiento dos veces al día y escuela en el medio. Fue duro, pero también divertido, es decir, genial.

Entonces, ¿por qué cambiaste del BMX al ciclismo en pista?

Tuve muchos accidentes mientras andaba en BMX y tuve un total de cuatro operaciones de hombro. Cuando tenía 18 años, los médicos quisieron prohibirme continuar. Pero mi sueño era ser deportista profesional. Fue entonces cuando tuve la oportunidad de unirme al equipo de ciclismo en pista. Lo demás es historia.

¿Cuales son tus planes para el futuro?

Para ser honesto, vivo mucho el momento y no pienso demasiado en el futuro. Especialmente después de un año tan exitoso como el pasado. Por supuesto que quiero defender mis medallas de oro en Los Ángeles en 2028. Y antes de eso, volver a ser campeones del mundo en octubre de este año.

