Vadillo: "El partido se va por los inicios de cada parte"

En la primera final de la Copa de España, el Palma Futsal se ha ido de vacío. Ha caído por 4-3 en un partido que ha ido por detrás del Peñíscola en el marcador durante todo el tiempo, en parte por su buen hacer en los comienzos de cada parte. "Salvo después del descanso contra el Cartagena, en todos los minutos iniciales de todas las eliminatorias han metido uno o dos goles y es algo que teníamos hablado para que no ocurriera y ha sucedido, tanto en la primera parte con dos tantos como en el segundo tiempo con otro. Esos detallitos pesan mucho", afirma Antonio Vadillo, entrenador del equipo palmesano, que también ha felicitado a su rival.

Durante todo el choque, los verde pistacho han ido por detrás en el marcador. "Se nos ha puesto cuesta arriba muy rápido, tres veces hemos estado dos goles por abajo y cuando reducíamos distancias nos metían. Creo que esa es una de las claves. Una final es un encuentro de poner piedra, pero estar tres veces por detrás con dos goles de diferencia es mucha losa", apunta.

Sobre la expulsión de Fabinho, Vadillo ha querido quitarle importancia a la acción y dársela a otros aspectos. "Aun jugando con uno menos, hemos generado ocasiones. Pero el partido se va por los inicios, nos ha faltado un puntito en los rebotes y en las segundas acciones", incide.

A pesar de perder la final, la valoración de la competición es buena. "Estamos muy fastidiados, pero nunca habíamos llegado a la final de la Copa de España. Hemos dejado a dos buenos equipos por el camino. Es cierto que hemos venido a ganar la Copa, pero lo hemos hecho bien. El Peñíscola ha hecho mejor Copa que nosotros", asegura.

Con esta derrota, el Palma Futsal sigue sin levantar un título nacional. "Llevamos muchas participaciones seguidas que tienen su mérito. Hoy hemos jugado la final, llevamos siete en todas las competiciones en los últimos años y habría que ver cuántos equipos han jugado más y cuántos han levantado más titulos que nosotros. Tenía ganas de conseguirla por una cosa, pero el karma ha me ha hecho que me tenga que callar, así que me la guardaré para otro momento", finaliza el entrenador jerezano.