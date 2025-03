Suspendido un partido de la Segunda Regional de Mallorca por la agresión a un árbitro

La violencia ha hecho acto de presencia otra vez en el fútbol balear. En esta ocasión, los incidentes se produjeron este sábado en el partido Son Ferrer-Son Sardina B, del Grupo A de Segunda Regional. Unos hechos que llevaron a la suspensión del encuentro por una agresión a uno d elos componentes del trío arbitral.

“Estamos consternados y muy apenados por la situación lamentable que se vivió ayer en el partido de los amateurs por parte de uno de nuestros jugadores”, ha explicado el Son Ferrer en sus redes sociales. “Por ese motivo, el club lanza este comunicado, con el cual además de pedir disculpas, queremos recordar que este tipo de comportamiento está totalmente alejado de los valores de nuestro club y de los que formamos parte de él”, han añadido.

“Seremos implacables con este tipo de acciones, siempre. No hay cabida para la violencia en nuestra casa, ni en este deporte”, agrega el CF Son Ferrer, que añade: “Los posibles errores arbitrales no dan cabida al comportamiento que uno de los jugadores de este club ha manifestado en el encuentro y que la violencia derramada por ese jugador no tiene justificación alguna”. “De parte del club queremos pedir disculpas a los colegiados y asistentes del evento”, afirman en su comunicado público, dirigido a la Federación Balear (FFIB) y al Comité de Árbitros.

Por lo que respecta al futbolista, el Son Ferrer asegura que “se tomarán las medidas pertinentes (…) manifestando el presidente y su junta directiva que dicho jugador será expulsado” del CF Son Ferrer.

Los incidentes se iniciaron tras un empujón por parte de un jugador del equipo local a uno de los componentes del trío arbitral, que originó un pequeño alboroto. El árbitro del partido decidió dar por suspendido el encuentro.