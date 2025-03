Piastri lidera un abrumador doblete de McLaren en China, con desastre de Alonso y KO en Ferrari

McLaren es el dueño y señor del Mundial. En solo dos grandes premios, los de Woking han dejado claro que su dominio es abrumador, ya sea en agua, con el triunfo de Lando Norris en Australia, o en seco, con la victoria de Oscar Piastri este domingo en el Gran Premio de China. Esta vez, el australiano no ha fallado y ha liderado la carrera de principio a fin, secundado por su compañero, firmando el primer doblete de la temporada para el equipo 'papaya'.

George Russell ha repetido el tercer puesto de Albert Park para Mercedes, mientras que Max Verstappen ha vuelto a sacar 'petróleo' de un Red Bull que de momento no le permite competir con los intratables McLaren. El campeón ha impresionado con un adelantamiento final a Leclerc para asegurarse la cuarta posición, lo que le deja a ocho puntos de Norris en el campeonato de pilotos.

Fernando Alonso se ha retirado por una avería en los frenos de su Aston Martin y Carlos Sainz ha sumado su primer punto con Williams. El piloto madrileño, que había cruzado la meta en decimotercera posición, con malas sensaciones a lo largo del fin de semanaal volante del FW47, se ha visto beneficiado por la triple descalificación de los Ferrari de Leclerc y Hamilton y del Alpine de Pierre Gasly, que no han superado las verificaciones técnicas de la FIA.

Salida perfecta

La jugada le ha salido redonda a los McLaren en la arrancada de Shanghai. George Russell ha sido el más rápido en reaccionar, presionando al poleman Oscar Piastri, pero el de Mercedes se ha quedado atrapado entre los dos coches ‘papaya’ y Norris le ha adelantado en la primera frenada.

Verstappen ha caído hasta la sexta plaza y por segunda carrera consecutiva, Hamilton y Leclerc se han tocado. Esta vez el peor parado ha sido el monegasco, que ha sufrido daños en el alerón delantero, perdiendo mucha carga aerodinámica.

“Tendré que sobrevivir hasta la parada”, ha advertido Leclerc a su ingeniero, tratando de aguantar en quinta posición, tras su compañero, mientras en el box de Ferrari se preparaban para un cambio de alerón que no han llegado a instalar ya que Charles ha preferido resistir en el top cinco.

Alonso, KO

Y también por segundo fin de semana Fernando Alonso se ha visto obligado a abandonar. “No tengo frenos”, ha alertado por radio mientras salía un espeso humo de su AMR25. El asturiano, que había ganado una posición en la salida (12º) ha tenido que regresar al garaje tras solo cuatro vueltas, consumando un nuevo desastre para Aston Martin.

La situación resulta más dolorosa aún para el español, viendo que su compañero Lance Stroll pudo terminar sexto en Melbourne y este domingo rodaba séptimo cuando Fernando ha tenido que retirarse. Con todo, el canadiense ha acabado sin puntos (12º) y el equipo de Silverstone se ha ido de vacío.

Russell ha seguido de cerca la estela de los McLaren y en la primera tanda de pit stop, que ha llegado muy pronto por la alta degradación en la pista de Shanghai, el británico le ha ganado la partida a Norris con un 'undercut' para recuperar la segunda posición. Sin embargo, poco le ha durado la alegría al de Mercedes, que no ha podido hacer frente a un ataque fulminante de Lando, por velocidad pura, en la vuelta 18.

Tras el primer paso por boxes, los McLaren han mantenido el control, con Piastri gestionando su ventaja ante Norris, y Russell por delante de los dos Ferrari y Leclerc marcando las vueltas más rápidas.

Con Fernando Alonso fuera de carrera, tampoco la situación de Carlos Sainz era prometedora. El madrileño rodaba al fondo del pelotón, intentando remontar.

Leclerc, con impulso extra

Desde el muro de Ferrari le han indicado a Lewis Hamilton que intercambiase posiciones con Leclerc, que pese al destrozo de alerón delantero, parecía tener un extra en las rectas y seguía haciendo mejores tiempos que el siete veces campeón. Lewis ha obedecido órdenes, cediendo la cuarta plaza, sin dejar de preguntar a su ingeniero: "¿Por qué estamos perdiendo tiempo?".

A mitad de carrera, Norris ha sorprendido con un cambio de ritmo y la vuelta rápida, aunque reservando neumáticos y evitando rodar en aire sucio tras su compañero, con vistas a su asalto final. "Paciencia, más adelante tendremos nuestra oportunidad" le han dicho a Lando por radio.

Hamilton ha optado por un segundo pitstop a falta de 18 vueltas para protegerse de Verstappen, que seguía en pista con 24 vueltas en sus neumáticos duros. El británico 'volaba' al regresar a pista, pero su apuesta solo sería acertada si Max o alguno de los cinco primeros cambiaba su estrategia a una parada en la recta final de la carrera. Y no ha funcionado. La única visita a boxes ha sido de Yuki Tsunoda, cuando el ala delantera del RB ha colapsado.

Los McLaren, intratables

Verstappen ha llegado al final con mejor velocidad que Leclerc y ha conseguido arrebatarle la cuarta posición con una sensacional maniobra de adelantamiento, para limitar daños en Red Bull, exprimiendo al máximo el RB21 . Todo lo contrario que su compañero Lawson, que después de arrancar desde el pit lane, ha concluído 16º y en solo dos carreras, tras su accidente en Australia, empieza a agotar la paciencia de sus jefes. "No es cómo imaginábamos", ha dictado Helmut Marko, que planea ya relevarle.

La superioridad del McLarem MCL39 en condiciones de seco es tan acentuada como se presumía desde la pretemporada en Bahrein y como también se intuyó bajo la lluvia en Australia. Piastri y Norris no han tenido que inquietarse por nada más que no fuese su pulso personal, que en esta ocasión no ha tenido color, con una contundente victoria para el piloto australiano, la tercera para él en Fórmula 1, y un nuevo doblete de McLaren, el primero de una temporada que puede hacerse muy larga para todos sus rivales.

Kimi Antonelli, sexto con el Mercedes, ha vuelto ser el mejor entre los rookies ha sido elegido 'piloto del día' por los aficionados de la F1, mientras que la descalificación de los Ferrari y Gasly le ha dado a Esteban Ocon (Haas) una inesperada recompensa al valerle el quinto puesto final.