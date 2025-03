Rivillos: "Nos vamos jodidos"

El Palma Futsal sigue sin levantar un título a nivel nacional. El Peñíscola le ha ganado por 4-3 después de intentar por todos los medios remontar un encuentro que empezó mal para los verde pistacho, pero que hasta la expulsión de Fabinho a falta de poco más de un minuto estaba cerca de ello.

Al acabar el partido, Mario Rivillos no ha escondido su decepción. "Nos vamos jodidos porque no nos gusta perder. Quiero felicitar al Peñíscola por el año que están haciendo, se lo merecen. Ha sido un partido complicado, en la primera parte no hemos estado a la altura de una final de Copa y,en la segunda, quizás nos hemos enchufado. Siempre hemos jugado a contracorriente y hemos pecado de fallos tontos. Es un palo duro porque tenemos ganas de levantar un título a nivel nacional", asegura el ala del conjunto mallorquín.

El equipo palmesano intentó por todos los medios marcar el cuarto gol, que hubiera supuesto el empate. "Con Luan Muller hemos generado muchas situaciones de peligro. Su defensa ha jugado en bolque bajo y ha sido complicado profundizar, por eso hemos chutado mucho desde el exterior. Estamos jodidos todos, pero hay que seguir trabajando porque todavía queda lo mejor de la temporada", afirma.

Rivillos también ha querido trasladar un mensaje de apoyo a la afición. "Hay que agachar la cabeza. Trabajar más y pulir detalles. Este partido tiene que ser un aprendizaje para el futuro. Nos vienen cosas bonitas y si queremos estar la altura de las competiciones tenemos que hacer mejoreschoques que este y seguir trabajando", concluye el futbolista.