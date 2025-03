El Palma Futsal se queda sin la Copa de España

Es el bicampeón de Europa y del mundo, pero tendrá que esperar para ser el rey de la Copa de España. El Illes Balears Palma Futsal cayó ante el Peñíscola (3-4) en una final en la que fue víctima de sus errores, algunos impropios de su nivel. Y es que el conjunto mallorquín, que había apeado a ElPozo Murcia (3-2) y Movistar Inter (3-3), fue irreconocible en algunos momentos frente a un adversario más efectivo y que justificó su condición de líder de Primera División.

Esta derrota duele porque los verde pistacho, que jamás habían llegado tan lejos en esta competición en las once participaciones anteriores, no estuvieron finos justo cuando debían estarlo. Y eso sin restar méritos a los peñíscolanos, que en semifinales ridiculizaron al Barcelona (8-2).

Sin embargo, esta final en la Copa de España, el torneo más bonito y mediático del fútbol sala, ha supuesto un paso más para el grupo de Antonio Vadillo, que sigue sacando petróleo a pesar de que media plantilla es nueva. Este curso ya tiene la Copa Intercontinental en su bolsillo y queda la Liga, la Copa del Rey y la Champions, por lo que toca levantarse porque de esta experiencia debe aprender para seguir creciendo.

Lo mejor de la primera parte para el Palma Futsal es que se fue vivo al descanso. Fueron veinte minutos en los que estuvo espeso de ideas ante un adversario que tenía muy claro lo que quería hacer y, sobre todo, cómo. Y eso que los baleares empezaron con un tiro al palo de Neguinho y mostrándose con más intensidad que en los duelos de cuartos y semifinales. Pero un chut de Gauna que rebotó en las dos piernas de Neguinho se coló en la portería de un desesperado Luan. Ese golpe hizo daño porque los de Ciutat quisieron responder rápidamente, pero sus disparos lejanos eran demasiado previsibles para Gus. Rivillos, Ernesto y Bruno Gomes lo intentaron, pero estuvo más cerca del gol Juanqui con una vaselina que Luan despejó como pudo.

El Palma estaba incómodo, sin profundidad y sin buscar las oportunidades en el segundo palo. Y en una acción en la que Marcelo pecó de falta de contundencia, Diego puso el 0-2. Vadillo no se lo podía creer, pero no quedaba otra que levantarse porque era el minuto nueve. El problema es que no daban con la tecla y Peñíscola seguía muy ordenado a la hora de recular y con el cuchillo entre los dientes cuando le tocaba avanzar. Luan repelió una volea de Juanqui y Fabinho respondió con un disparo desviado. Tuvo que aparecer Luan en ataque para soltar un derechazo que, por fin, encontró a Bruno Gomes en el segundo palo y anotar el 1-2. Era más un alivio que una alegría, pero servía igual.

No obstante, los castellonenses ampliaron la ventaja en una acción de pizarra de falta que finalizó con un disparo de Gauna , que se aprovechó de que Piqueras llegó tarde a tapar, para el 1-3. Las caras de resignación del Palma lo decían todo. La suerte es que Fabinho, por cuenta propia, se la jugó con un tiro seco que sí batió a Gus.

Los isleños necesitaban mejorar sustancialmente en la segunda parte porque habían estado muy lejos del equipo que enamora a su afición. Y esa es la impresión que dio nada más empezar con dos tiros de Rivillos que parecían una declaración de intenciones, pero fue un espejismo. En un error de marcaje de Ernesto, Pablo se quedó solo ante Luan para sortearle y anotar el cuarto. No había tiempo para lamentas y sí para apretar el acelerador porque quedaban diecisiete minutos por delante. Sin embargo, seguía abusando de los disparos lejanos que se encontraban las piernas del rival o el punto estaba desviado. Hasta que una acción de Neguinho, que centró a Fabinho y el rebote del balón dio en Pablo y se metió en la meta. Fue un gol feo, pero al Palma le pareció el más bonito del mundo porque le daba vida a diez minutos del final. Eso sí, Plaza estuvo a punto de sorprender con un remate que Luan despejó. Y eso es lo que no podía suceder.

Los verde pistacho necesitaban un esfuerzo más. Neguinho y Gordillo pusieron a prueba a un infalible Gus, pero no había manera. Vadillo pidió tiempo muerto a 3:19 del final. Algo había que hacer para tratar de igualar. Y eso fue apostar por el portero-jugador. Bruno Gomes dispuso de una ocasión, pero el tiro se fue fuera. Y el de Gordillo se estrelló en Gus. El duelo se acabó cuando Fabinho se vio obligado a hacer una falta sobre Juanqui en una contra y vio la roja. Esa inferioridad fue letal, aunque un tiro de Ernesto repelido por Gus pudo haber provocado lo que parecía imposible. Ya no pudo hacer más para evitar una derrota que duele porque el Palma Futsal lo pudo hacer mejor. La ‘Final Four’ de la Champions de Le Mans espera. La vida sigue.

Ficha técnica

ILLES BALEARS PALMA FUTSAL: Luan Müller, Piqueras, Neguinho, Rivillos y Bruno Gomes. También jugaron Ernesto, David Peña, Charuto, Fabinho, Maia, Marcelo, Machado,

PEÑÍSCOLA: Gus, Yeray, Pol Salas, Víctor Pérez y Diego Sancho. También jugaron Gio, Plaza, Juanico, Flores, Pablo Muñoz, Lucas,

GOLES: 0-1: Gauna (min.3);0-2: Diego (min.9); 1-2: Bruno Gomes (min.16), 1-3: Gauna (min.17); 2-3: Fabinho (min.18);2-4: Pablo (min.23); 3-4:Fabinho (min. 28)

ÁRBITRO: Alejandro Martínez y Juan José Cordero.

T. AMARILLAS:Gordillo, Plaza, Piqueras, Juanico, Gio, Lucas, Víctor Pérez, Juanqui,