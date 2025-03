Alonso continúa con su calvario: "Si pasa en la 14, me llevo a cuatro por delante"

No levanta cabeza Fernando Alonso en este inicio de temporada en la Fórmula 1. Si en Australia fue un accidente el que provocó que el asturiano tuviese que retirarse de la carrera, en China ha sido una avería mecánica en su AMR25 la que ha obligado al bicampeón del mundo a poner fin a su participación en el Gran Premio de Shangái.

Son tiempos complicados para Alonso, que encara el penúltimo año de su contrato con Aston Martin con un equipo irremediablemente a la deriva. 2025 se presenta con un mero trámite para 2026, aunque la escudería británica no está siendo capaz ni siquiera de dar un coche sin problemas de fiabilidad a sus dos pilotos...

La carrera de este domingo en China se presentaba como un campo de pruebas para Aston Martin. Después de los múltiples problemas en los test de pretemporada en Bahréin, el equipo con fábrica en Silverstone todavía no ha podido casi probar las nuevas especificaciones del AMR25, así que en Shangái era una oportunidad única para ajustar el monoplaza vista la poca competitividad del coche.

Sin embargo, un nuevo problema inesperado alteró los planes de Aston Martin, esta vez en China. Fernando Alonso salía decimotercero tras una discreta clasificación el sábado, consiguió adelantar una posición en la salida... pero sus esperanzas duraron lo que tardaron sus frenos en romperse.

Alonso no levanta cabeza

En la cuarta vuelta del Gran Premio de China, el español empezó a alertar de un espeso humo que salía de su Aston Martin que impedía frenar a su monoplaza. "¡No puedo frenar, no tengo frenos, no tengo frenos!", explicaba Fernando a su equipo. El asturiano empezó a perder posiciones y, finalmente, acabó entrando en boxes para poner fin a su participación en la carrera del domingo.

A pesar de los problemas de fiabilidad de su AMR25, Alonso puede considerarse afortunado; la maniobra sucedió en la curva uno, donde solo hay que reducir marchas, por lo que si llegase a suceder en otro sitio del circuito hubiese provocado un accidente todavía mayor.

Así lo explicó Alonso, tras la carrera, dando detalles sobre los motivos de su abandono: "Los frenos estaba muy calientes desde el principio de la carrera. En la vuelta cuatro, utilicé los frenos en la curva uno y el pedal se fue al final del chasis", explicaba Fernando.

"Eso fue aterrador, por suerte en la curva uno solo hay que reducir marchas, si pasa en la curva catorce o en otra creo que hubiese habido un accidente masivo porque me hubiese llevado cuatro o cinco coches por delante de mí fuera de la carrera. Dentro de la situación desafortunada, hemos tenido suerte de no chocar con ningún coche. Ahora miraremos qué ha pasado y a ver si podemos ver la primera bandera de cuadros en Japón", explicó. Un nuevo problema para Alonso que no consigue ver la luz al final del túnel en Aston Martin.