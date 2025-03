Vadillo cambia de opinión y recupera a Marcelo para la semifinal de la Copa de España

«Vamos a intentar traerlo para que esté con el grupo y luego ya veremos», se limitó a decir Antonio Vadillo sobre Marcelo en la rueda de prensa posterior al triunfo del jueves ante ElPozo en los cuartos de final de la Copa de España (3-2). El preparador ya ha decidido que el cierre se incorpore este viernes al grupo en Murcia tras estar ausente desde hace dos semanas al no haber regresado a tiempo de la concentración de la selección brasileña. El motivo era que, en el momento de regresar a la isla junto a sus compañeros Charuto, Neguinho y Fabinho, se dio cuenta que no tenía el pasaporte.

El jugador explicó que lo había metido en una maleta que se facturó en un vuelo con el combinado sudamericano, por lo que no pudo regresar a España la pasada semana. El enfado en el Palma Futsal fue aumentando a medida que pasaban los días porque Marcelo no encontraba el pasaporte ni ponía una solución para regresar a la isla lo antes posible justo en un momento muy importante del curso. Ya fue baja ante el Movistar Inter en el partido de Liga disputado en Torrejón de Ardoz (3-3) y, preguntado en Palma si contaría con él en la Copa de España, fue rotundo al responder con un "no".

Marcelo encontró el pasaporte, que se había facturado en una maleta hacia Río de Janeiro, y regresó a España, pero desde el club le dejaron claro que se fuera a Palma y no a Murcia porque Vadillo quería trabajar con los jugadores que había trabajado durante este tiempo preparando la Copa de España. Sin embargo, y después del pase a las semifinales, el entrenador jerezano ha preferido que el internacional se una al grupo para aumentar el nivel del equipo en lo que queda de competición.

Marcelo ha llegado este mediodía al Hotel Nelva y esta tarde se ejercitará en el Palacio de los Deportes junto al resto del equipo- Por tanto, el sábado podrá medirse al Movistar Inter (19:15h/IB3 Televisió/Teledeporte) y también podría jugar la final en el caso de clasificarse. El futbolista es un jugador importante en los esquemas del preparador jerezano y quiere sumar todo el talento posible para un reto mayúsculo como es conquistar la Copa de España.