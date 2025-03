Rivillos mete al Palma Futsal en las semifinales de la Copa de España

Mario Rivillos marcó las diferencias para llevar al Palma Futsal a las semifinales de la Copa de España. El gol del madrileño a solo 1:34 del final desatascó un partido muy complicado ante el anfitrión ElPozo Murcia y mantiene vivas las ilusiones de conquistar el primer título nacional de la historia (3-2).

El rival será el sábado el Movistar Inter (19:15 horas/IB3TV/Teledeporte), que apeó al Jaén en otro encuentro de infarto. Este pase es un premio para los de Antonio Vadillo, que repiten lo que ya hicieron en 2018 y 2024 al meterse en la penúltima ronda de un torneo que ha disputado doce veces. Los verde pistacho estuvieron lejos de su mejor nivel, pero les valió para remontar a los murcianos en su propia casa e inyectarse una buena ración de autoestima.

Y eso que es imposible empezar peor un partido. Los baleares ya perdían a los cincuenta y siete segundos de encuentro por un desajuste defensivo clamoroso que provocó el gol de Davi Álvarez. Pidieron revisión del videoarbitraje por una supuesta falta sobre Fabinho, pero el tanto subió al marcador para poner la cuesta hacia arriba nada más empezar. Marcel estuvo a punto de anotar el segundo mientras el Palma se preguntaba qué había sucedido en el 1-0. Los isleños fueron despertando, pero más por fogonazos que por un juego fluido. Edu Sousa empezó a demostrar lo buen portero que es a tiros de Peña y del propio Luan, que finalmente pudo jugar tras dejar sin efecto su sanción de un encuentro.

Fabinho también probó fortuna en dos ocasiones, pero el meta estaba inspirado. No había manera ante un adversario que estaba cómodo buscando transiciones rápidas que pudieran sorprender a Luan, que realizó una soberbia parada a un obús de Gadeia.

El Palma Futsal no era el de las grandes ocasiones, algo fallaba. Estaba espeso en ataque, con muchas imprecisiones, y blando atrás. Lo bueno es que ElPozo tampoco aprovechaba sus claras ocasiones. Esteban y Valerio estrellaron sus respectivos disparos en el poste. Era todo un aviso de que los verde pistacho debían espabilar de verdad, más allá de intentarlo con las media vuelta de Charuto y Gordillo, que obligaron a Edu a lucirse. Por eso el gol de Rivillos, a solo dos minutos del final, fue más un alivio que una alegría. El madrileño dirigió una fabulosa contra, regateo a un rival y puso el 1-1 en el electrónico. Había que volver a empezar, por lo que la llegada del descanso no fue una mala noticia.

Segunda parte

ElPozo apretó en la reanudación y Gadeia ya advirtió de que quería más, aunque Ernesto respondió con un chut desviado. Quedaba mucha tela por cortar. Luan sacó una mano milagrosa en un disparo de Felipe Valerio tras una jugada ensayada. Y en la siguiente acción se le abrió el cielo al Palma con un penalti de Edu a Neguinho que los colegiados pitaron tras revisarlo con el VIR. Fabinho, el que siempre aparece cuando se le necesita, fusiló al portero y puso el 2-1 en el marcador. Lo más difícil estaba hecho, pero había que resistir porque quedaban más de doce minutos. Charuto estuvo cerca de marcar el tercero, pero el chut se marchó fuera.

Los de Ciutat parecían liberados. Rivillos chutó desde lejos y Edu respondió, pero esa mejoría fue un espejismo. ElPozo estuvo muy cerca del gol tras una falta en la que Marcel envió la pelota al larguero. El susto fue enorme, pero lo peor llegó poco después porque Marcel, esta vez sí, le robó el balón a Fabinho y anotó el 2-2.

El encuentro enloqueció, subió de revoluciones y Gordillo y el propio Luan estuvieron a punto de anotar. Los detalles, como casi siempre en este deporte, iban a marcar la diferencia y los disparos se sucedían en ambas porterías. Rivillos lo tuvo en sus zapatillas, pero un rival despejó a tiempo. Josan González apostó por portero-jugador a cinco minutos del final y el resultado fue un paradón de Luan a un tiro de Gadeia.

El juego ya era con más corazón que cabeza y las precipitaciones se sucedían. Y Mario Rivillos, una leyenda de este deporte y del Palma Futsal, salió al rescate con un fabuloso disparo raso lejos de Edu. Fue mucho más que un gol a 1:34 del final. Eso sí, tocó padecer pánico porque ElPozo estuvo a punto de empatar en la siguiente jugada, pero entre Luan y Neguinho lo evitaron. Qué alegría después de tanto sufrimiento. El Movistar Inter espera en semifinales este sábado.