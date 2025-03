El resurgir del Andratx

El CE Andratx de la Segunda RFEF salió el pasado domingo de los puestos de descenso, por primera vez en la presente temporada, después de ganar por la mínima al Terrassa (1–0). Los ‘gallos’, apelativo por el que se conoce a los componentes de este club, están muy vivos, con el pico afilado y quieren protagonizar otra gesta como ha sucedido en las últimas temporadas, en las que han sido protagonistas por sus hazañas en la Copa del Rey y por lograr la permanencia en esta dura y complicada categoría.

En esta campaña el listón, ya de por sí alto, ha contado con dos grandes adversidades añadidas para el equipo de sa Plana, contar con una plantilla casi nueva con respecto a la pasada edición con diecisiete jugadores nuevos y no disponer de su campo propio en la pretemporada ni en las primeras jornadas del campeonato, debido a las obras de adecuación que se realizaron allí. El conjunto no fue ajeno a estas dificultades y se vio reflejado en los resultados y, obviamente, en la clasificación. Hasta la décima jornada no llegó el primer triunfo y las tres primeras victorias se produjeron en campo contrario. El Andratx partió de muy atrás en una Liga muy exigente y en la que los puntos se cotizan muy caros. No obstante, nunca perdieron la fe y siempre creyeron en sus posibilidades.

El artífice de esta nueva gesta- en las anteriores también fue el precursor- es el entrenador y alma mater del club José Contreras. No le gusta tener protagonismo y él dice que solo es una pieza de un engranaje que sin todos sus mimbres no sería posible.

«La verdad es que este año es más duro que otros y nos hemos tenido que reinventar», reconoce el técnico andritxol al que apenas se le oye después de desgañitarse en el banquillo el pasado domingo. «Hay que pensar que fichamos a muchos jugadores nuevos. Eso es una barbaridad y no es nada fácil a la hora de hacer un bloque, que es lo que nos hace fuertes. Además, también se añadió que en el comienzo no pudimos tener estabilidad a nivel de grupo y de club porque nos estaban poniendo los focos en el campo y haciendo pequeñas reformas. Hubo jugadores que hasta la octava jornada no habían pisado sa Plana. Todo eso fue un enorme hándicap para todos», manifiesta Contreras.

En la difícil Segunda RFEF bajan los cinco últimos de manera directa y el sexto por la cola promociona por la permanencia. En estos momentos el Andratx es séptimo por la parte baja a dos puntos del sexto.

«Fue todo un cúmulo de cosas. También hay que pensar que tenemos a jugadores que no habían jugado en esta categoría, que sabemos que es muy diferente a la Tercera División. Adaptarse a todo eso y superar los problemas que tuvimos pues fue un poco más complicado, pero está allí nuestro trabajo y superación», comenta el preparador que cumple su octava jornada en el club andritxol.

Uno de los motivos de esta reacción del Andratx, que lleva cinco triunfos de los últimos seis partidos, es haber fichado acertadamente en el pasado mercado de invierno. «Muchos jugadores que en ese momento les costó más ahora sí que saben lo que es la categoría, sa Plana, lo que quiero de ellos y eso ha hecho que hayamos dado un paso hacia adelante. Esto se suma también a los fichajes que hubo en el mercado de invierno. No ha sido tampoco casualidad traer a futbolistas que fueran de rendimiento inmediato como Giaquinto, Carlos Sánchez o Peñafort que conocen al club, a mí y a la categoría. Ha sido para nosotros un paso de gigante y nos ha sumado mucho», reconoce el exjugador del Binissalem, Atlético Baleares y Constància.

Para Contreras jugar en sa Plana es vital en esta remontada. «Todo suma en esta reacción y que el equipo crezca tanto últimamente. Jugar en nuestro campo y tener las cosas aquí, ha sido determinante. Antes íbamos deambulando por los campos. No pudimos hacer la pretemporada que quisimos hacer como tampoco sentirnos fuertes en nuestro feudo al jugar como local en otros campos (jugaron en la Penya Arrabal en Palma)», asegura.

Restan solo siete partidos para un final de Liga de infarto. Cuatro partidos serán en casa y tres lejos de sa Plana. El primero se antoja como uno de los más importantes dado que es este fin de semana ante el Badalona, el penúltimo clasificado. Sumar ante los catalanes sería vital para la permanencia.

«El pasado es pasado. Ahora no nos queda otra que centrarnos en el presente que es intentar ganar el próximo partido e intentar hacer el máximo de puntos posible para conseguir el objetivo, que no es otro que mantener la categoría. Solo pensamos con el Badalona. Después de un año muy complicado sería otra gesta para el club y para el equipo porque para nosotros con la infraestructura que tenemos y el presupuesto, la verdad, sería una pasada», indica

Para José Contreras la afición y el trabajo en la sombra de los empleados del club es otro punto a tener en cuenta en esta reacción. «Es increíble el enorme esfuerzo que está haciendo todo el mundo: la afición que nos acompaña, el club, sus trabajadores, los jugadores, todos. Están dando el máximo para que esto pueda seguir. Todos remamos en la misma dirección. Esa es la clave, ese el camino», considera, y añade: «Nunca hemos dejado de creer, veremos qué pasa al final».

