El Palma Futsal quiere dar la talla en la Copa de España

Al Palma Futsal se le acelera el corazón con la llegada de la Copa de España. Es una competición, la más mediática y festiva del fútbol sala nacional, que nunca se le ha dado bien, pero alguna vez tendrá que sonar la flauta. Los mallorquines se miden esta noche (21:15 horas/RTVE Play / Streaming IB3) a los anfitriones de ElPozo Murcia Costa Cálida en los cuartos de final con la ilusión de meterse en semifinales por tercera vez en las doce ocasiones que la ha disputado.

El histórico Palacio de los Deportes es el fabuloso escenario de un torneo del KO diferente para los que la disputan por su trascendencia y solera. Los de Antonio Vadillo pueden presumir de ser bicampeones de Europa y del mundo, pero añadir este título en su vitrina acallaría las voces de que les recuerdan, sobre todo lejos de la isla, que todavía no han conquistado un campeonato nacional. Y lo cierto es que el preparador jerezano cuenta bajo sus órdenes con una plantilla de nivel, pero joven y sin mucha experiencia en competiciones de este calibre debido a que la mitad tuvo que renovarse el pasado verano.

Con la ‘Final Four’ de la Champions en el horizonte, los verde pistacho saben que es el momento de dar la talla. La Copa de España siempre está marcada en rojo en el calendario y lo bueno es que llegan con confianza a la cita más abierta de los últimos años. No hay un favorito claro y los baleares, solo por galones internacionales, están obligados a intentarlo. Eso sí, lo que es seguro es que su camino está lleno de obstáculos. Se mide al conjunto local, que estará apoyado por su afición y que intenta sacar la cabeza tras un curso irregular y que obligó al cambio de técnico. Con Josan González han elevado su nivel, una dificultad más para el Palma Futsal, que se enfrentaría al vencedor del Movistar Inter-Jaén en el caso de triunfo. No obstante, eso ahora queda muy lejos.

Marcelo y Luan Muller, bajas

De cara al partido, Marcelo será baja al no estar disponible por no haber llegado muy tarde de la concentración con la selección de Brasil tras perder su pasaporte. Vadillo decidió que, aunque llegara a tiempo, el hecho de no haber entrenado la útima semana, le impide estar apto para jugar. Y tampoco podrá contar hoy con Luan Muller, sancionado con un partido tras su expulsión de la pasada jornada ante el Movistar. Esto le dará protagonismo a Henrique o Barrón, o a ambos, en este duelo decisivo.

Los precedentes entre ElPozo y los isleños invitan a pensar que será muy igualado. Los dos duelos entre ambos en este curso finalizaron en empate y los últimos cinco enfrentamientos son una victoria para cada uno y tres empates. De hecho, en este mismo escenario los de Ciutat han firmado una victoria y seis empates en sus últimos ocho partidos en Murcia, por lo que hoy es una buena oportunidad para dar un golpe sobre la mesa y soñar que llegar lejos en la Copa de España es posible.