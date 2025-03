Alba Torrens se despide de la Copa de la Reina

La mallorquina Alba Torrens no podrá revalidar el título. Las campeonas, eliminadas. Ver para creer. El Valencia Basket no fue capaz de cambiar el chip y sumó la cuarta derrota consecutiva, pero en esta ocasión, el tropiezo ante el Hozono Global Jairis (53-70) trajo consigo la eliminación de la Copa de la Reina de balonecsto a las primeras de cambio, en cuartos de final. Y eso que la reciente derrota ante el equipo murciano era ya un serio aviso del peligro de un rival que salió con más intensidad y que no tuvo problemas para encontrar huecos entre la defensa taronja.

Fingall, que salió de inicio junto a Leticia Romero, Alina Iagupova, Leo Fiebich y Kayla Alexander, abría el marcador y Leti respondía a un primer triple de Lou López para mantener la mínima ventaja en el inicio del partido. Pero la francesa se convirtió en una auténtica pesadilla para la defensa taronja y castigó una y otra vez a las de Rubén Burgos con su acierto exterior.

Ella fue quien lideró, tras un triple de Iagupova que puso el 7-7, un sorprendente parcial de 0-17 que dejó al Valencia Basket más de seis minutos y medio sin anotar. El tiempo de Rubén Burgos en el ecuador del primer período no cambió la dinámica y las taronja, que no encontraban forma de romper la defensa murciana, abusaban del triple a pesar de la falta de acierto desde el 6,75, con un balance de 1 de 10 en el primer cuarto. Sólo un tiro libre de Carrera tras rebote ofensivo y una última canasta de Romero en transición permitían reducir mínimamente el resultado hasta el 10-24 con el que terminaron los primeros 10 minutos.

Helena Pueyo y Juana Camilión Las mallorquinas Helena Pueyo y Juana Camilión buscarán este viernes su pase a las semifinales en una segunda jornada que también promete emociones. El Estudiantes de Camilión se medirá al Perfumerías Avenida (17:30 horas), mientras que el Casademont Zaragoza de Pueyo se enfrentará, a partir de las 20:00 horas, al Spar Gran Canaria. Los dos ganadores jugarán por un pase a la final el sábado, a las 17:00 horas. En la otra semifinal (mañana sábado, a partir de las 14:30 horas) el Jairis se enfrentará al Girona, que eliminó antes al Lointek Gernika (71-68).

Sin reacción

Nada cambiaba en el regreso a la pista. La extaronja Ginzo hurgaba en la herida y Gray volvió a poner el +18 para las de Bernat Canut. El Valencia BC seguía sin encontrar el camino pese a un triple aislado de Leti Romero y Burgos volvía a parar el partido.

Fiebich, desde media distancia y Mavunga y Iagupova desde el 6,75 ,permitían mantener las diferencias con un intercambio de canastas, mientras las taronja perdían también puntos de oro desde la línea de tiros libres. Antes del 23-42 con el que se llegó al descanso se vio el mejor reflejo de la primera parte taronja, con cuatro triples consecutivos fallados a pesar del buen trabajo en el rebote ofensivo. De hecho, el Valencia BC lanzó más de tres que de dos, pero con un paupérrimo 13% de acierto desde el 6'75, con 3 de 22.

Alba Torrens, en una jugada de ataque ante el Jairis / FEB

Parcial fugaz de 14-0

El billete a ‘semis’ se complicaba y la reacción no podía tardar en llegar. Pero pocos podían imaginar que lo haría de forma radical, con un parcial de 14-0 en poco más de tres minutos y medio, para poner el 37-42, lideradas por Leti Romero y una Alexander que no logró anotar en la primera parte. En un visto y no visto, el Valencia BC se metía en el partido, pero casi tan rápido como llegó su reacción lo hizo también la visitante, que con acciones de Bertsh, Ginzo y dos triples de Holesinska, devolvió un 0-10 para volver a escaparse (37-51).

Con 39-55 arrancaba el último cuarto, con Mavunga sumando un 2+1 para dar esperanza, pero con Gray devolviendo la diferencia con otra acción de tres puntos. El tiempo corría en contra y ya no quedaba más remedio que seguir jugando el triple en busca de un mejor acierto y éste llego en las mano de Iagupova, Alba Torrens y Leo Fiebich, aunque las locales sumaban una y otra vez desde el tiro libre, manteniendo siempre una cómoda ventaja próxima a los 15 puntos.

La remontada ya era imposible y el Jairis cerró el partido con una última canasta de Bertsch que puso el definito 53-70. Adiós a la Copa y prolongación de la crisis de juego y resultados, que obliga a buscar soluciones de cara al tramo final de la Liga y a la Final Six, en la que las taronja intentarán quitarse el mal sabor de boca de esta Copa en Zaragoza.