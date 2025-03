Vadillo: «En Murcia tendremos que saber sufrir cuando nos toque, ser agresivos e intensos»

La Copa de España asoma esta semana como el primer torneo del curso doméstico. Los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la fase regular liguera se enfrentan en el Palacio de los Deportes de Murcia con el objetivo de conquistar un título que se presenta imprevisible. El Palma Futsal viaja hoy a su primera gran cita del año con la ilusión de ganar su primer título nacional después de llenar su vitrina con cuatro internacionales en los últimos dos años.

Los mallorquines no fallan y participarán en su decimosegunda cita copera, undécima de forma consecutiva, con el reto de superar la barrera de los cuartos de final en la que se han quedado en diez de sus once participaciones anteriores. Solo en 2018 consiguió alcanzar las semifinales tras derrotar a ElPozo, mismo rival que se van a encontrar este año. Los murcianos juegan en casa y sueñan con un torneo que no han ganado desde hace quince años, por lo que todos los factores jugarán contra los mallorquines, que llegan a la cita dispuestos a acabar con el sueño del anfitrión.

La expedición balear viajará este miércoles con una baja importante, la de Marcelo, que todavía no ha regresado de Brasil tras jugar con su selección debido a un problema burocrático con su pasaporte. El brasileño será baja para el torneo, lo que supone un contratiempo importante para Antonio Vadillo al perder a uno de sus referentes defensivos y una pieza clave en el equipo. El técnico está a la espera de conocer la sanción a Luan Muller tras la expulsión del pasado fin de semana con tarjeta roja, lo que supondrá que no podrá jugar en caso de ser sancionado ya que al ser una roja se cumple en el siguiente partido de cualquier competición en España.

«Llegamos con mucha ilusión y muchas ganas. Sabemos que es una competición totalmente diferente y que nos enfrentamos a un grandísimo equipo como ElPozo, que ahora ha recuperado su identidad y la alegría en el juego. Pero nosotros también estamos bien, venimos compitiendo y jugando a un buen nivel, bien clasificados en la liga regular, y vamos con la ambición de hacer un gran partido», señala Vadillo.

El entrenador es consciente de que el factor cancha jugará a favor del equipo murciano, por lo que recalca la importancia de la concentración y la capacidad de sobreponerse a cualquier dificultad durante el encuentro: «Nos van a obligar a estar concentrados los cuarenta minutos y a afrontar la adversidad, porque en su casa habrá momentos en los que no estemos cómodos. Ahí es donde tenemos que ser fuertes y saber imponer nuestro juego, como venimos demostrando. Son partidos que se deciden en las áreas y los detalles serán clave», apuntó el técnico en la multitudinaria rueda de prensa en Son Moix. Vadillo confía en que su equipo sea capaz de imponer su identidad sobre la pista: «Tenemos que pensar en hacer nuestro partido, saber sufrir cuando nos toque y aprovechar nuestros momentos. Nos enfrentamos a un grandísimo rival, pero nuestra mentalidad debe ser la de imponernos, ser ese equipo agresivo e intenso que saca partido de sus virtudes, que son muchas».

Por su parte, el capitán Carlos Barrón destaca la importancia de disputar la Copa de España y la buena dinámica con la que el Palma Futsal llega al torneo. El cordobés confía en que el equipo mantenga el nivel mostrado en las últimas semanas. «Después de haber hecho una gran primera vuelta, tenemos el privilegio de jugar esta Copa de España, que era un objetivo importante del equipo. Creo que llegamos en un buen momento, hemos jugado partidos importantes fuera de casa contra rivales de nivel y hemos sacado cosas positivas, pero esto es otra competición», resalta el guardameta.

Barrón es consciente de la dificultad de medirse al anfitrión: «Sabemos que tenemos el hándicap de jugar contra el equipo de casa, pero el equipo llega muy bien para afrontar este reto. Cada uno jugará sus cartas, pero nosotros estamos bastante bien para intentar sacar adelante este partido de cuartos de final». A nivel físico, el capitán destaca que el equipo se encuentra en buenas condiciones, pese a la exigencia del calendario: «A nivel de lesiones también llegamos bien. A estas alturas de la temporada siempre hay carga, pero estamos en plenas condiciones».