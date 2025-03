L'opinió de J.M. Arbucias: Aquest Palmer Basket desprèn perfum de campió

És ben cert que encara queda lliga regular, que les sopes es juguen de veritat a final de temporada, en les eliminatòries d’ascens, però és innegable que per ara la trajectòria del Palmer Basket és digna de ser elogiada.

A quina jornada matemàticament es proclamarà campió? Sembla que aquesta és la incògnita que resta per desxifrar quan parlam de competició regular, perquè, si no succeeixen fets imprevists o desgràcies no desitjades – un petit entrebanc pot canviar el curs de la història –, qui dubta que així serà? I ja se sap, fer primer té la recompensa de disposar de dues bales al tambor del revòlver per assolir l’ascens.

Dissabte a Mataró els homes de Marco Justo tornaren a demostrar el seu potencial, tornaren a mostrar-se com els líders que són. Uns líders, convé recordar-ho, que només han perdut dos partits. Un a Sant Antoni, després de pròrroga i l’altre contra el Fibwi, per 4 punts, dos dels equips que també lluiten per ascendir.

El comentarista del canal FEB indicà en diverses ocasions que els mataronins no podien seguir el ritme que imposaven els immobiliaris. Per ventura hauria estat més correcte observar que no podien igualar l’encert ofensiu i que no podien competir a escala defensiva.

Els catalans havien guanyat 5 dels darrers 6 encontres; com a locals no havien perdut en tot el 2025 i tenen el jugador que més punts ha anotat de la conferència. Malgrat aquesta notable targeta de presentació, el matx fou còmode per als mallorquins, sempre anaren per davant.

Cap jugador dels de Ciutat valorà negativament. Els aspectes estadístics que demostren la superioritat illenca fan referència als triples (4 Mataró, 9 Palmer), als rebots ofensius (8 contra 20), a les recuperacions (4 per 11) i a les pèrdues (17 a 11); en definitiva, la valoració del Mataró arribà a 47 i la del Palmer fou de 95. Simplement, números de líder.

El Fibwi Palma guanyà en el seu retorn a Son Moix. Demostrà que vol certificar com més aviat millor la seva presència als play-offs. I hi duu camí. Diumenge fou més Fibwi que mai, perquè fonamentà la victòria en la intensitat i agressivitat defensives i en puntuals dosis d’inspiració ofensiva revestides de Miller i de Vázquez. La primera fou una part de fang, de molta brega i d’imprecisions; la cistella, molt estreta: 0/6 en tirs de tres.

A la segona Miller i Vázquez eixamplaren el cèrcol i la xarxa i n’anotaren dels 6 triples convertits per l’equip, 5. Els homes de Pablo Cano sentenciaren el matx en el tercer quart, ja que només reberen 6 punts. La reacció del Bisbal Bàsquet al darrer tan sols serví per reduir la diferència.

