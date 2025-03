Las fechas clave que decidirán LaLiga: el clásico, el Athletic como juez y el Barcelona-Osasuna aplazado

La última jornada de LaLiga ha vuelto a alterar el orden triplanetario que invitaba a pensar claramente en un combate entre el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético. La remontada de los de Hansi Flick en el Metropolitano ha revolucionado el orden establecido para dejar a los rojiblancos tocados en la lucha por el título. Tras el 2-4 del domingo, los de Simeone son terceros, a cuatro puntos de los azulgrana, líderes con cuatro puntos más y con la diferencia de goles ganada al Real Madrid, con el que empatan a 60 puntos, a la espera de lo que suceda en el encuentro aplazado frente a Osasuna.

Este es el primer duelo que hay que tener en cuenta en la disputa por el campeonato nacional. El partido, correspondiente a la jornada 27, tuvo que suspenderse, previo acuerdo del conjunto navarro y catalán, debido a la muerte del doctor Carles Miñarro que trabajaba en la estructura azulgrana. Este lunes, el Juez Único de Competiciones Profesionales de la Federación Española de Fútbol (RFEF), José Alberto Peláez, establecía el día jueves, 27 de marzo, como el acordado. Un dictamen al que se oponen, tanto el Barcelona como Osasuna, que han presentado una resolución contra esta decisión.

La fecha prevista conlleva varios problemas, entre ellos, uno que afecta a con qué jugadores internacionales pueden contar los dos equipos. Por ejemplo, el Barça se quedaría sin Araujo, que juega con Uruguay en Bolivia el día 26; lo mismo que Raphinha, que se enfrenta en Argentina contra Brasil el mismo día. Ambos, dos hombres muy importantes en el esquema de Flick. Por su parte, Fermín López, Pablo Torre y Gerard Martín, con la sub-21, también tendrán dificultades para llegar al compromiso aplazado.

El anuncio del trágico fallecimiento del doctor Carles Miñarro que obligó a la suspensión del Barcelona - Osasuna. / EFE

No menos importante es la baja con la que contaría Osasuna, que no podría tener a su disposición a Boyomo, que juega con Camerún en Yaundé contra Liba el día 25. De ahí que ambos rechacen la decisión de Competición. Este partido se produciría después de un parón internacional que enciende las alarmas. Cabe recordar que los rojillos vencieron en la primera vuelta al Barça por 4-2 en un partido donde las rotaciones de Flick no funcionaron, de ahí que los entrenados por Vicente Moreno asoman en el horizonte como un rival complejo, a pesar de que visitan Montjuïc.

El impacto de la Copa y la Champions en LaLiga

Para saber si el Atlético todavía tiene posibilidades de abordar el título de Liga, todo dependerá de lo que hagan el Real Madrid y el FC Barcelona en el resto de competiciones. Los de Simeone, para su desgracia, no tendrán el desgaste de la Champions, al caer eliminados en el 'euroderbi'. El gran partido que les resta es el miércoles 2 de abril, semifinal de Copa del Rey, que se disputa en el Metropolitano a partir de las 21.30. Si consigue hacer bueno el 4-4 de la ida tendrá que jugar la final del 'torneo del K.O.', que se disputará el sábado, 26 de abril, en la Cartuja (Sevilla).

Tras la vuelta del parón de selecciones, el Real Madrid recibe en el Bernabéu al Leganés. Lo hará el sábado, a las 21.00 horas, "por lo que tendrá menos de 72 horas de descanso", según criticó Javier Tebas, presidente de LaLiga, en relación al encuentro de Copa del martes, 1 de abril, a las 21.30 horas en su feudo, por donde pasan todas sus aspiraciones esta temporada. Porque también tendrá el factor campo en los cuartos de final de Champions contra el Arsenal, que se decidirán el 16 de abril. En el caso del Barcelona, juega un día antes la vuelta de esta ronda frente al Borussia de Dortmund, pero lo hace fuera.

Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, disputa un balón con Reinildo, del Atlético. / EP

El rival que va a determinar las aspiraciones de Liga, tanto del Real Madrid como del FC Barcelona, es el Athletic Club, al que los azulgrana visitan en la última jornada de Liga y que los blancos reciben el 20 de abril en casa. Aunque el conjunto vasco también espera estar envuelto en su sueño de ganar la Europa League en San Mamés.

Las salidas que tienen los de Ancelotti, más allá del 'clásico' del en lo que resta de Liga son, a priori, asequibles: visitan al Alavés, Getafe y la más complicada de todas sería en el Pizjuán. Aunque todo son supuestos, porque el equipo que dirige Bordalás ha sido capaz de empatar ante el Barça y ganar al Atlético en el Coliseum. De hecho, los antecedentes de esta campeonato muestran que los de Flick son más propensos a tener accidentes frente a rivales en teoría asequibles.

Hasta tres clásicos posibles en el horizonte

De ahí que el análisis del calendario azulgrana encuentra siempre incógnitas, aunque lo mismo le sucedió al Real Madrid en un tramo reciente de la temporada cuando perdió contra el Espanyol y empató frente a Osasuna. Los azulgrana tienen que visitar a un desahuciado Valladolid, además del remate en San Mamés y un partido a domicilio siempre complicado como es el derbi contra el Espanyol en el RCDE Stadium. Cuando se produce un derbi en un tramo decisivo se rescata el recuerdo del 'Tamudazo', aunque con Xavi al frente el Barcelona conquistó su última liga en territorio enemigo.

Szczesny comete la falta sobre Mbappé que le costó la expulsión en Yeda. / AP

Pero si hay un partido que va a determinar el destino de LaLiga es el 'clásico' de Montjuïc. Para entonces, Real Madrid y Barcelona ya sabrán si están en la final del 31 de mayo que se juega en el Allianz de Múnich. Ambos solo podrán verse las caras en el partido decisivo, porque van cada uno por un lado del cuadro. Hasta el momento, los barcelonistas han sido muy superiores esta temporada a los blancos, goleándolos tanto en el Bernabéu como en la Supercopa.

Pero cada partido de esta dimensión tiene un nuevo relato por escribir. El que salga victorioso, si es que alguno lo logra, tiene muchas posibilidades de conquistar un campeonato que entra en una fase decisiva. Con equipos en la parte baja logrando los puntos que no han conseguido el resto del año y con muchos contrincantes dispuestos a desbaratar el relato del binomio ganador, igualado a estas alturas en todas las circunstancias.