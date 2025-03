El Atlético Baleares tira dos puntos en el descuento ante el Olot

El Atlético Baleares tiene un problema en las áreas: falta contundencia y tranquilidad. El equipo de Luis Blanco tiró dos puntos a la basura este domingo, dejándose empatar (2-2) por el Olot en el descuento de un partido que dominó en el primer tiempo y que pudo sentenciar en el segundo, cuando los visitantes decidieron arriesgar.

La buena noticia es que los balearicos se mantienen en zona de play-off de ascenso en el Grupo 3 de Segunda RFEF tras 27 partidos y que ya llevan ocho jornadas consecutivas sin perder.

Quien haya visto la primera parte en el Estadio Balear no entenderá el pírrico 1-0 que reflejaba el marcador en el descanso. No es que el Baleares hiciera un fútbol de fantasía, pero hizo lo suficiente para no pasar apuros, dominar el balón y marcar algún gol más. Pero Jaume Tovar no estuvo fino.

Y entre las ocasiones locales, susto en un centrochut de Marc Mas. Confiados en que alguna ocasión entraría, un buen pase de Toni Ramon a Tovar acabó con las dudas: no acertó a la primera, porque despejó un defensa, pero a la segunda el solleric hizo diana (m.40, 1-0).

Otra vez la defensa...

En el descanso, la afición tenía ganas de ver la segunda parte. Esperaba e lmismo guion, pero la película cambió. No porque el Olot mejorase. Fue porque el Baleares volvió a mostrar que fuera del área la cosa funciona, pero que dentro tiene un problema: un balón al segundo palo lo cabeceó a la red Gilbert. Un despiste, gol en contra, empate (m.51, 1-1).

Reinició el programa el equipo de Luis Blanco. Otra vez dominando y atacando, esta vez ante un Olot más intenso y activo. Desaprovechó de nuevo varias ocasiones el Baleares, aunque la más clara la falló el visitante Marc Mas: balón alto a puerta vacía.

Curiosamente, el Atlético Baleares marcó el 2-1 en su ocasión más tonta: balón hacia el área del Olot, que cubre el defensa ante la llegada de su portero; pero los dos se frenan y aparece Andone para, tras medio chocar con el portero, llevarse el balón y marcar a puerta vacía (2-1, m.73).

A partir de ahí, quince minutos para mantener el esférico, llevar la manija y aumentar la ansiedad de un Olot que pelea por la salvación. Pero el Baleares no ha sabido hacerlo y ha pagado con creces su mala gestón de los últimos minutos. Marc Mas, cómo no, ha vuelto a ser protagonista, esta vez con un disparo que ha dejado helado al Estadio Balear (2-2, m.94).

(Habrá ampliación)