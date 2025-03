El Palma Futsal quiere asaltar la tercera plaza de la Liga

El Illes Balears Palma Futsal regresa a la Primera División este sábado con una prueba de nivel en el Jorge Garbajosa ante el Movistar Inter (13:00 horas / FEF TV). Tras una semana sin competición, el equipo de Antonio Vadillo afronta un exigente reto ante uno de los grandes de la categoría y con la mirada puesta en seguir escalando posiciones en la clasificación.

El conjunto mallorquín llega con confianza tras la victoria en Córdoba y consolidado en la cuarta plaza con 42 puntos, diez por encima del quinto clasificado.

Ahora, el objetivo es seguir sumando para recortar distancias con la parte alta: el Movistar Inter, tercero con 45 puntos, el Barça, segundo también con 45, y el Servigroup Peñíscola, líder con 47. Un triunfo permitiría a los de Vadillo asaltar la tercera posición justo antes de afrontar la Copa de España.

Enfrente estará un Movistar Inter con ganas de reivindicarse en casa tras perder el liderato en la última jornada. El conjunto de Alberto Riquer encadena tres partidos sin ganar: derrotas ante el Barça (4-2) y Peñíscola (2-1), además de un empate frente al Jimbee Cartagena (3-3).

A pesar de este pequeño bache, los madrileños han sido líderes durante 17 jornadas y cuentan con una plantilla de primer nivel que buscará retomar la senda del triunfo en su pabellón.

El Illes Balears Palma Futsal, por su parte, afronta la recta final antes de la Copa de España con la ambición de seguir creciendo y probándose ante uno de los equipos más sólidos del campeonato. Vadillo no podrá contar para este partido con Marcelo, que todavía no ha regresado de Brasil, ni con Neguinho, que arrastra molestias físicas.

Antonio Vadillo destacó la relevancia del partido no solo por los puntos en juego, sino también por la posibilidad de dar un salto importante en la tabla: «Es un partido que nos puede servir para dar ese saltito para estar entre los tres primeros. Nos jugamos un enfrentamiento directo contra Inter y somos conscientes de que será un partido en el que nos van a exigir mucho. Tienen mucha calidad y tendremos que hacer un gran encuentro para sacar algo positivo de allí», aseguró.

«Me atrevería a decir que es el partido más difícil que vamos a tener esta temporada y no hemos podido prepararlo como me hubiera gustado. Tenemos que superar la adversidad, demostrar mucha personalidad para quitarles la pelota y hacerles daño. No podemos estar todo el partido defendiendo y achicando agua, necesitamos dar nuestra mejor versión», añadió.