De la Fuente incluye a Asencio en la lista de la selección: "Raúl ha acelerado los procesos"

Luis de la Fuente ha hecho pública su lista de convocados para los encuentros de los cuartos de final de la Nations League que medirán a España con Países Bajos los próximos días 20, en el estadio De Kuip de Rotterdam, y 23, en Mestalla. La gran incógnita era saber si el de Haro apostaría finalmente por el central del Real Madrid, Raúl Asencio, que está siendo investigado por participar en un posible delito de pornografía infantil, o no lo incluiría en la lista. Y finalmente el madridista está en la lista para los compromisos de la absoluta.

Según detalla la denunciante, el 15 de junio de 2023 se produjeron unas relaciones sexuales consentidas con una menor de 16 años en el reservado de un local de ocio de la localidad de Amadores, en el municipio canario de Mogán, en Gran Canaria. Lo que no fue consentido es la grabación de las mismas. Y a resultas de la denuncia, el juez de instrucción imputó a cuatro futbolistas: Raúl Asencio, Ferran Ruiz (que milita en el Girona), Juan Rodríguez (Tarazona) y Andrés García (Alcorcón). Asencio presentó un recurso, pero la Audiencia Provincial de Las Palmas lo ha desestimado asegurando que existen “indicios racionales” de criminalidad suficientes de que el canterano madridista podría haber cometido tanto un delito de descubrimiento y revelación de secretos, como otro de pornografía infantil.

La entrada de Asencio en la lista es lo más destacado a priori, pero ha habido otras novedades y ausencias que llaman la atención en esta convocatoria de Luis de la Fuente, que contará por primera vez con Juanjo González como segundo entrenador tras la marcha de Pablo Amo. Además, Alberto de la Fuente, hijo del seleccionador se incorpora al grupo de la absoluta como analista. Entre las caras nuevas destaca el regreso de Iñigo Martínez y de los lesionados Unai Simón y Robin Le Normand. Llama la atención que se haya quedado fuera el bético Isco, que está rayando a gran nivel y el seleccionador afirmó que le estaba siguiendo.

De la Fuente: "Asencio ha acelerado los procesos"

El seleccionador compareció en rueda de prensa en Mestalla, como homenaje a los afectados por las inundaciones, y explicó la llamada del madridista: "Asencio está haciendo una gran temporada. El caso de Raúl es un caso de un jugador que acelera procesos. Celebramos que sea un jugador más que se sume a esta causa, a esta familia". El de Haro también habló de la ausencia de un Isco que se esperaba en la lista: "Me quedo con la alegría que ha supuesto de que estén los 27 superconvocados. En mi opinión esta es la mejor selección que se puede hacer".

De la Fuente justificó su presencia en Mestalla: "Supone mucha emoción estar aquí en Valencia. Estuve en Alcudia y en los lugares más afectados. A uno se le encoge el corazón. Quiero transmitir fortaleza y esperanza. El fútbol y España no os olvida". Y luego habló de otros nombres propios como Gavi, que no está en la convocatoria pese a haber regresado con el Barça: "Gavi es otro caso que demuestra la fortaleza del fútbol español. Os hablo de Gavi o de Isco, porque son por los que habéis preguntado". El técnico justificó la lista advirtiendo que "yo no soy de hacer inventos. Mikel Merino lleva conmigo desde que tenía 16 años y es uno de los mejores donde ha jugado. No necesitamos ponerle de falso nueve porque tenemos a grandes jugadores en punta".

El riojano elogió a Pedri, del que dijo: "está en un momento de madurez, de interpretación de juego muy bueno. Nos aporta mucha versatilidad. Es uno de esos jugadores que podemos decir que son los mejores en su demarcación". También habló de los cambios en el cuerpo técnico tras la salida de Pablo Amo, que se ha ido a entrenar a Catar, y la entrada en el grupo de su hijo: "Tenemos el mejor cuerpo técnico de Europa y ahora creo que somos incluso mejores".

Preguntado por a polémica del penalti de Julián Álvarez, prefirió desmarcarse: "Si te pasa a favor, feliz; y si te pasa en contra, cabreado. No te puedo decir más. No voy a crear polémicas innecesarias por el penalti de Julián Álvarez". Y también se refirió a los casos de jugadores que, como Brahim, han elegido jugar con otras selecciones: "Tengo mucha experiencia en la casa. Hace no mucho dije las tres máximas que debe tener un jugador para jugar con España: "que pueda, que quiera y que se le convoque. La más importante es la segunda. Me quedo con Laporte, con Le Normand, con Lamine, con aquellos que quieren jugar con la selección española".

CONVOCADOS

Unai Simón, David Raya, Álex Remiro

Porro, Mingueza, Le Normand, Cubarsi, Iñigio, Asencio, Grimaldo y Cucurella

Zubimendi, Casadó, Fabián, Merino, Baena, Pedri,

Lamine, Nico, Ferran, Pino, Dani Olmo, Morata, Bryan Zaragoza, Samu y Oyarzabal