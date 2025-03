Ancelotti pasa del penalti de Julián, felicita a Asencio y recuerda: "Estamos vivos en todo, esto no ha pasado en tres años"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, piensa, a veces, que podría haber dado un paso al lado. Que bastante ha hecho en su carrera para aguantar un calendario contra el que carga siempre que puede. Un técnico veterano que debe buscar la motivación para su grupo de futbolistas de cara a encuentros como el del Villarreal de este sábado (18:30). Es decisivo en la lucha por LaLiga, pero llega después de la resaca emocional de la victoria en el 'euroderbi' frente al Atlético y antes de un parón por selecciones. El fútbol que conoció cuando empezó en este oficio no tiene que ver ni en las reglas, como quedó claro en la complejidad del penalti anulado por el VAR a Julián Álvarez en la tanda definitiva de los octavos de Champions.

Penalti de Julián: "Es la norma, hay que respetarla"

"No he estado al tanto de la polémica generada. Para nosotros, el partido contra el Atlético se ha acabado. Estamos concentrados en el próximo duelo, que es el de mañana, frente al Villarreal. Es el final de un periodo muy largo, de muchos partidos y queremos hacerlo bien antes del parón de selecciones", argumentó cuando se le preguntó sobre el cruce de comunicados entre el Atlético, la UEFA y hasta una supuesta cita de Szymon Marciniak en una web árabe de la que nadie oficialmente tiene constancia. "Yo no sé qué haría norma. Pero es la que hay y toca respetarla", respondió, intentando pasar página lo antes posible sobre un episodio del que se seguirá escribiendo.

Pero precisamente uno de los principales trabajos de Carletto es dominar el relato. Y el suyo, ahora mismo, está en el camino de vender un Real Madrid que, pese a los males y demonios que le persiguen en el juego, está justo en el lugar que se le exige: "Pese a las dificultades, hemos llegado a marzo vivos en todas las competiciones. Y esto no ha pasado en los últimos tres años. El primero nos echó el Athletic en enero de la Copa del Rey, en el segundo estábamos lejos en LaLiga (en el tercero cayeron en octavos de la Copa frente al Atlético)... Ahora, por primera vez, estamos vivos en todo en marzo. Lo estamos haciendo bien. Y lo podemos hacer mejor, pero lo estamos haciendo bien", insistió.

Por eso quiso dar la cara por los que no están al nivel que de ellos se espera, como Vinicius, quien entrenó al margen después de terminar con molestias el partido de vuelta contra el Atlético. El brasileño fue protagonista, pero no en los 90 minutos, sino tras la finalización de un encuentro en el que se llevó el dedo al parche de las 15 Champions y puso una batería de tuits contra un equipo que le saca de quicio. No fue diferente esta vez. "Le hemos dado un día más de descanso, porque seguía muy cansado. Mañana estará a tope, disponible. No tiene ningún tipo de problema, sólo un poco de cansancio. Vinicius es indiscutible. Podrá hacer partidos mejores o peores, pero es indiscutible. Si a veces no juega bien, o falla; eso no lo discuto. Pero ha sido tan importante para este club que no hay debate".

Convocatoria de Asencio: "Se lo merece todo"

Carletto está en el mismo punto que sus jugadores, en una de las bajadas de la montaña rusa emocional que es una campaña de más de 70 partidos que termina y empieza en el verano. "Está siendo una temporada estresante, pero por el calendario. Desde enero no hemos parado ni un momento, jugando cada tres días... El de mañana puede ser el partido 21 o 22. Es demasiado. Incluso para mí, que no juego. Al jugar un partido cada tres días, los jugadores no tienen tiempo para recuperar. Pero, ¿qué se puede hacer? Lo único posible es parar, pero no se puede", dijo uno de los hombres que alzó la voz contra el macro Mundial de Clubes que clausura el curso. Después, tuvo que rectificar.

¿Por qué cambió de idea? Él mismo responde: "Simplemente, se prioriza el dinero y los derechos de televisión, no la recuperación de los jugadores. Es lo que pienso". La recompensa milmillonaria que recibirán los clubes que participarán en el torneo de la FIFA ha sido el mejor modo de convencerles. Con todo, a una gran mayoría de jugadores les sigue haciendo ilusión ser llamados por su selección, a pesar de la carga de minutos.

Sobre todo, si es la primera vez, como ha ocurrido con Raúl Asencio, central blanco que se ha consolidado en una zaga de necesidades de Carletto. "Lo hemos celebrado. Es una muy buena noticia. Lo ha merecido por el trabajo y la seriedad. Se lo merece todo. Esperemos que sea la primera de muchas convocatorias", dijo sobre una convocatoria que generará debate y no en términos futbolísticos, que sí juegan a favor del canterano madridista, investigado por participar en un posible delito de pornografía infantil. Ancelotti, escudo de los suyos, una vez más.