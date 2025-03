Antònia Maria Estarellas, entre el Govern i el CB Santa Maria: una política en la cancha

Es una de las políticas mejor valoradas y apreciada en el Parlament Balear y eso que, como ella dice, es «muy crítica con la política y los políticos». Ostenta un cargo importante en el organigrama del Govern al ser la consellera de Presidència i Administracions Públiques del equipo que formó la presidenta Marga Prohens tras las pasadas elecciones en las que ganó el Partido Popular. Política tenaz y habilidosa en las negociaciones, es también una buena entrenadora de baloncesto, el deporte que le apasiona, en el Club Bàsquet Santa Maria. Es Antònia Maria Estarellas (Santa Maria, 1968).

Estarellas da instrucciones durante un entrenamiento. | J. VALLÉS

Del Parlament a la cancha. «Llevaba unos 20 años desaparecida por diferentes motivos profesionales y personales. Ahora hace cinco años que retomé la faceta de entrenadora, cargo que ya había sido en mi última etapa en el club. Retomé los orígenes, lo que me da vida, al menos en mi caso, entrenar a un equipo de baloncesto (el senior femenino conjuntamente con Gori Bover)», señala a este diario la que también fue jugadora en la fundación del club mallorquín.

Estarellas, durante una intervención en el Parlament. | ISAAC BUJ / EUROPA PRESS

Estarellas reconoce que ha habido cambios sustanciales en el deporte de la canasta respecto a su anterior etapa. «En cuanto a reglamento y al juego muchísimos, teniendo en cuenta que en mis últimas etapas de jugadora no existía el tiro de tres, por lo tanto imagínate lo fósil que soy (se pone a reír). En táctica y en el juego también he notado muchas variaciones, sin embargo, en otros aspectos no», manifiesta, y reconoce: «La cohesión de un conjunto, las sinergias de una plantilla, cómo hacer un entrenamiento o cómo se tiene que adaptar y evolucionar diría que no ha cambiado tanto».

La presencia femenina en las pistas era casi testimonial cuando la política jugaba en los años 90. Era todo un reto hacerlo, pero ahora ya no. «Sin duda que lo que sí ha variado es la representación femenina en el baloncesto mallorquín. Nosotros, el Santa Maria, prácticamente desaparecimos por que no teníamos relevo generacional y ahora estos momentos en el club, en el que tengo el honor de estar, hay representación en cada una de las categorías. En cambio no nos pasa con la categoría masculina», indica.

El CB Santa Maria que preside su hermano, Josep Maria Estarellas, siempre se ha involucrado en el movimiento de igualdad y en su lucha por la paridad con actos y manifestaciones al respecto. «Lo que más me gusta de este club y lo que me han comentado algunas compañeras que no son de esta localidad, pero tienen a sus hijos en el club, es que aquí tienen dos piernas más que no son las deportivas. Aquí prima la valoración de la persona, la integración de ella y, sobre todo, no tanto que seas una figura del baloncesto sino de los valores que puedas aportar», reconoce orgullosa.

Esta entrenadora también subraya que en el Santa Maria hay dos comisiones velando por la igualdad. «Está la social, que hace un gran trabajo en cuanto a ayudas y a colaboración de los más necesitados o en cualquier otra campaña, y la de igualdad, que hace una labor muy buena para cuidar el lenguaje y las maneras. Además, están los talleres que se hacen con cada equipo, dirigidos en diferentes temáticas que considero que son positivas porque nunca está de más hablar y dialogar sobre la igualdad», dice.

Estarellas no se esconde a la hora de reconocer que se ha avanzado notablemente, pero resta aún mucho trabajo en el deporte balear en cuanto a igualdad. «Comparo el baloncesto femenino o el deporte femenino de antes con el actual y ahora tenemos a muchas campeonas, tenemos un reconocimiento más sólido y amplio hacia las féminas, sean de la modalidad deportiva de que sean, pero creo que todavía nos queda mucho por hacer. Hay unos años que después es muy complicado conciliar la vida más personal y familiar como la maternidad, por ejemplo, o los estudios fuera de su localidad, que sin duda son un gran hándicap. Siempre hay mucho que hacer, pero viendo la evolución del baloncesto en Santa María estoy muy satisfecha. Me fascina ver que hay categoría en las que tenemos a dos equipos femeninos, esto quiere decir que también hay un consenso con los padres. Ellos no veían antes como imprescindible que las hijas hicieran un deporte, era algo secundario. Ahora hay un cambio de generación. Te das cuenta de que hay más apoyo e importancia para esta parte que complementa mucho los estudios», relata satisfecha.

El CB Santa Maria participa en la Liga +40 en la que compiten mujeres de más 40 años, pero Estarellas no juega al «no tener tiempo». «Me hubiera cogido hace unos cinco años y a lo mejor, pero ahora con 57 años no. Creo que todo son etapas en la vida», indica, y añade: «En el club ya hay niñas que vienen y empiezan con solo con tres años. Eso indica que la mujer ha cogido un papel más claro dentro del mundo del deporte, por tanto, hay unos años que es complicado conciliar vida familiar y laboral. Sin embargo, el hecho de que aquí haya baloncesto para mujeres de más de cuarenta años, cuando aquí solo había existido el baloncesto de veteranos, quiere decir que a pesar de todo para las mujeres es tiempo de cuidarse, de dedicarse al deporte y hacer lo que le gusta. Además, sirve como ejemplo hacia tus hijos e hijas. Siempre he dicho que tú das ejemplo con lo que tu haces, por lo tanto creo que aquí sí que se ha cambiado. Nosotras como fundadoras del club no pudimos seguir porque no teníamos jugadoras y las pocas que éramos se tuvieron que ir a otros equipos. Ver ahora que, por ejemplo, en el equipo senior de Santa Maria hay jugadoras de 18 a 30 años y luego hay un equipo de +40 ves que algo se está haciendo bien dentro del mundo femenino».

Estarellas soltó una carcajada ante la pregunta de qué era más complicado para ella, lidiar en el mundo del baloncesto o en la política. Apenas lo dudó. «Sin dudas, la política», respondió entre risas. «El primer año no ha sido nada fácil por que hacía ocho años que me había retirado del mundo de la política y soy muy crítica con ella y con los políticos. Verme otra vez como política, en un apartado en el que la sociedad tan poca confianza nos tiene, era un reto. La política es mucho más difícil, sin dudas. A ver, al final todo es como un partido de baloncesto. Tienes jugadores y hay diferentes estrategias que tienes que hacer ya que la política hay cosas que no se ven. Dentro del Parlament es una política de combate o casi de disputa, como en un encuentro en el que debes de ir jugando. Pero la política es mucho más, es dedicación, es jugar con muchos intereses diferentes para la sociedad. Es un poco de frustración ya que nunca puedes llegar a conseguir todo lo que te gustaría para el beneficio de los ciudadanos. En el baloncesto esta parte no la tengo ya que para mí es una satisfacción estar aquí con las jugadoras e interactuar con ellas. Sí que puede haber algún conflicto, aunque existe una unión entre ellas por el amor que tienen por este deporte», opina.

En la semana en la que se celebra el 8M, Día de la Mujer, esta política aboga por la igualdad, reconoce que se ha hecho mucho, pero también que queda mucho por hacer. «Es un día que ojalá no lo tuviéramos que celebrar por que significaría que tenemos una igualdad plena, pero para mí el 8 M es un momento de reflexión que creo que se tiene que poner en valor y que se tiene que seguir recordando que resta todavía mucho por hacer en temas de igualdad. Recordar también a todas las mujeres y hombres que siempre han luchado para que este mundo sea mucho más igualitario. Es un día de reivindicación, de no bajar la guardia porque quedan muchas cosas por hacer», indica convencida.

A Estarellas le brillan los ojos al preguntarle quién es su icono femenino. «Mi gran referente en el mundo de las mujeres es mi madre porque creo más en los referentes de una mujer que tuvo una infancia muy difícil, que tuvo que dejar de estudiar para cuidar a un padre enfermo que vino de la Guerra Civil, que se dedicó a la familia y a los otros siempre, y sobre todo nos enseñó unos valores que son los del esfuerzo y respeto de que todas las opiniones son buenas», responde de inmediato. «A nivel global, tengo referentes, como Alba Torrens pionera y campeona mallorquina de baloncesto», finaliza.

Suscríbete para seguir leyendo