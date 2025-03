Etienne Etoo: «Volví a Mallorca y empecé de cero a jugar en el Poblense»

Entre Real Mallorca y Fútbol Club Barcelona, Samuel Etoo le marcó 11 goles al Real Madrid en 20 encuentros. Ahora, su hijo Etienne visitará el Santiago Bernabéu con los colores del Rayo Vallecano, club al que pertenece desde verano, con la intención de dejar su huella en LaLiga.

A pesar de que el cuadro vallecano lo fichó para jugar en el filial, el delantero de solo 22 años ya ha debutado en Primera bajo las órdenes de un Íñigo Pérez que está exprimiendo al máximo las posibilidades de su equipo. Etienne, quien está dando sus primeros pasos en la élite del fútbol español, atendió a ‘Radio Estadio Noche’ para valorar el próximo encuentro contra el Madrid y su situación personal.

«Este año está siendo un sueño. Estoy muy agradecido al míster, que me vio algo para darme esta oportunidad», reconoció el hijo del exfutbolista del Mallorca y del Barça. Etienne, como su padre, juega de delantero centro y aunque aún no se ha estrenado en LaLiga, donde solo jugó tres minutos en la derrota ante el Villarreal (0-1), partido correspondiente a la jornada 25 del campeonato, sí que se estrenó con el primer equipo en un duelo de Copa del Rey contra el CD Villamuriel (0-5), en la primera ronda.

Un delantero autocrítico

Etienne está viviendo la parte más dulce del fútbol, empezando a sumar experiencias en el primer equipo y a un solo paso de pisar un estadio como el Santiago Bernabéu, pero no siempre ha sido todo tan fácil para él. «En Oviedo (jugó cuando era Juvenil) no estuve a la altura. Tengo que ser autocrítico. En Portugal (en el filial del Vitória Guimaraes) también fue una etapa complicada desde el punto de vista personal. Fue otra desilusión más. Es ahí cuando mi madre me dijo que volviese a Mallorca y empecé de cero a jugar en el Poblense», explicó.

Poco a poco, Etienne fue ganando notoriedad hasta que el pasado verano el Rayo Vallecano llamó a su puerta. Etienne se convirtió en un indiscutible del filial y su buen rendimiento junto a la plaga de lesiones que sufrió el primer equipo le abrieron una puerta a la élite del fútbol español. Después de debutar en LaLiga, ahora va a por el gol. Con el filial, que ocupa la segunda plaza del grupo 7 de Tercera RFEF, suma 21, siendo el máximo goleador del torneo.

Sobre la relación con su padre

Aunque la relación entre ambos ha sido cuestionada en alguna ocasión, Etienne quiso abordar el tema para zanjarlo: «Para mí llevar el apellido de mi padre es un orgullo y sé que él está superorgulloso e ilusionado con esta nueva etapa mía. La relación con él ahora es muy buena, esa estabilidad mental a mí me ha beneficiado mucho porque ha coincidido con mi mejor momento», aseguró sobre su padre.

Suplente contra el Sevilla después de debutar contra el Villarreal, todo apunta a que estará en el banquillo del Santiago Bernabéu en el próximo duelo del Rayo Vallecano. ¿Tendrá minutos contra el Real Madrid?