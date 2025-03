Confirmat: el Palmer Basket i el Fibwi Palma volen ascendir

Les paraules de vegades sí, però els fets mai no enganyen. En aquesta ocasió els fets han confirmat una realitat que no sempre s’ha volgut explicitar i reconèixer de manera clara, amb frases ambigües i respostes desconcertants. Els fitxatges de Pa Mor Diene per part del Palmer i de Lucas Giovannetti per part del Fibwi aquests darrers dies demostren que les dues formacions mallorquines la temporada vinent volen ser de Primera FEB, ja que, si no és així, per què fitxen a finals de febrer? Tots els equips volen ascendir, però només un petit grup selecte ho pot aconseguir, perquè, per poder-ho fer, la qualitat de la plantilla ho ha de permetre.

Tots volen, però no tots poden. Abans de les incorporacions de Diene i de Giovannetti ningú no podia qüestionar la qualitat de les plantilles dels dos equips de Ciutat. De les millors. Els immobiliaris amb disset victòries i dues derrotes, en primera posició, destacats, ho han deixat clar des de la primera jornada. Aquests bons resultats són la conseqüència de la bassa d’oli per la que passa aparentment l’equip o aquesta calma esportiva ha permès momentàniament de fer tan bon paper? El fet de ser líders no ha frenat les ganes de reforçar-se, de sumar un nou efectiu, de compensar una plantilla guanyadora, d’augmentar les possibilitats d’ascens. Diumenge tornaren a guanyar i, el més positiu, Dien debutà, aportà (jugador més valorat del matx ) i causà una bona impressió.

Els fibwis, una mica més enrere, més irregulars –això sí–, amb un grapat d’entrebancs des del primer dia, però per ara ben classificats per competir els play-offs d’ascens, encara que els darrers resultats estan inquietant a més d’un. Han incorporat Lucas Giovannetti per millorar una plantilla amb jugadors d’inqüestionable qualitat, que fora camp no mostra la millor cara de la moneda, una moneda que lluny de Son Moix perd valor, tres victòries i sis derrotes. Aquest darrer cap de setmana tornaren a perdre a Sant Feliu de Llobregat, després d’una bona primera part, però d’un mal tercer quart i d’una mala gestió de les darreres possessions, que els condemnà.

Pablo Cano, l’encarregat de fer-la rendir, quan els resultats no han estat satisfactoris, no s’ha cansat de repetir que el que importa vertaderament és accedir al final de temporada amb un nivell físic, tècnic i tàctic notable, que faci possible la materialització de la il·lusió de l’ascens. Que tingui raó, el tècnic, i que l’equip assoleixi aquest grau de preparació del que parla. La incorporació de Giovannetti (dissabte sortí en el cinc inicial) deixa clar que els de S’Arenal volen també ascendir. Ara bé, per fer-ho sembla que hauran de solucionar el seu insuficient rendiment com a visitants i hauran de mostrar més regularitat durant els encontres. n

