El Ayuntamiento de Palma amplía el aforo del campo de fútbol del Germans Escalas

El Ayuntamiento de Palma, a través del Institut Municipal de l’Esport, ha destinado una inversión de 17.799,10 euros (IVA incluido) a la ampliación de las gradas del campo de fútbol del Poliesportiu Germans Escalas, aumentando así el aforo de la instalación deportiva, que cuenta ahora con un total de 108 asientos.

El primer teniente de alcalde y regidor de Esports, Javier Bonet, acompañado del director general del área, David Salom, y el gerente del IME, Miguel Ángel Bennasar, ha visitado el campo una vez finalizada la intervención, que ha permitido duplicar su capacidad, tras instalar aproximadamente 54 asientos más. A la visita también han acudido representantes de los clubes Athletic Club Bellver Palma y Viva Sports Escuela Deportiva, que hacen uso de este equipamiento deportivo.

En concreto, se han instalado dos módulos de grada, cada uno de 5 metros de largo y con 4 plataformas, lo que equivale a tres filas de asientos de polipropileno, resistentes a la intemperie, y un pasillo delantero. Estos módulos se han colocado en ambos laterales de la grada actual, prolongando la estructura existente. Además, se ha añadido un pasillo de acceso de 1,1 metros de ancho, fabricado con material de alta resistencia y antideslizante, y se ha reforzado la seguridad con la instalación de barandillas metálicas.

Cabe recordar que la obra original no contemplaba la instalación de gradas, y estas fueron añadidas posteriormente, en 2023. No obstante, el número de asientos disponibles no era suficiente para albergar al público que asiste a los partidos, lo que hacía necesaria la ampliación.

La mejora ha sido ejecutada por la empresa Talleres Palautordera SA, encargada del suministro e instalación de los módulos de grada desmontables.

Repaertura de la cafetería

Esta ampliación se enmarca en el compromiso del gobierno municipal de mejorar las instalaciones e infraestructuras deportivas de Palma. En este sentido, Javier Bonet ha recordado la próxima reforma integral del Poliesportiu Germans Escalas, así como la reapertura del servicio de bar y cafetería, cerrado desde 2018.

Por otro lado, el teniente de alcalde ha destacado que la hoja de ruta del equipo de Gobierno, liderado por Jaime Martínez Llabrés, pasa por aumentar la oferta deportiva de la ciudad a través de la construcción de nuevas instalaciones. Además, el Ajuntament trabaja en la mejora de los vestuarios de los campos de fútbol de la ciudad y en la instalación de placas fotovoltaicas, impulsando así la eficiencia energética.