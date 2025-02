Un obús de Henrique salva al Palma Futsal

Normalmente los porteros evitan los goles del rival, pero en el Palau de Son Moix sucedió todo lo contrario. Un obús de Henrique, sustituto del lesionado Luan Müller, dio el triunfo al Illes Balears Palma Futsal ante el ATP Iluminación Tudelano Ribera Navarra en un encuentro que llegó a complicarse más de la cuenta por culpa de su falta de puntería (3-2). Este triunfo, que le mantiene invicto en casa, le afianza en la cuarta posición y alimenta su confianza en un momento importante del curso.

Los locales entraron al partido con mucha intensidad y tuvieron ocasiones como para dejar encarrilado el encuentro en pocos minutos, pero faltó contundencia en el remate. Hasta el ecuador de la primera mitad fue un carrusel de ocasiones de los palmesanos, que se encontraron a un Raúl Jiménez estelar. El conjunto balear exhibía su superioridad en la pista, pero no se traducía en el marcador hasta que Gordillo acertó en la enésima jugada con un remate certero que hacía justicia a los doce minutos de partido.

Los navarros apenas tuvieron tiempo de asimilar el primer golpe y encajaron el segundo a los pocos segundos. Apenas sacaron de centro y vieron cómo en la siguiente acción, Neguinho recorría la banda para dar un pase a Mateus Maia, que aprovechaba la inercia y la asistencia para marcar el segundo.

Eric Pérez marcó el primero de los navarros al siguiente minuto de encajar los dos goles de los locales y una carrera de Joao Batista, ex de los mallorquines, acabó con un centro al segundo palo que mandó David a la red. Entre una y otra, Ernesto y Neguinho tuvieron dos claras para ampliar la ventaja pero no acertaron. El partido había entrado en un correcalles, un ida y vuelta del que los visitantes sacaron petróleo. Ya con el empate a dos y al borde del descanso, Rivillos no puedo aprovechar una buena acción ofensiva del equipo y vio como la defensa salvaba bajo palos su remate. La misma jugada culminó con una rápida contra de los de Tudela y con un disparo a bocajarro de Dani Fernández al que respondió Henrique con una de las paradas de la noche.

El partido no iba a ser sencillo porque la clasificación no refleja el crecimiento del rival en las últimas jornadas. Era un partido para no precipitarse, digerirlo y buscar las ocasiones para ser contundente y no fallar. El equipo regresó a la pista tras el descanso con la idea de controlar el esférico para someter al rival y, de paso, alejar el peligro de su portería. Otra vez tocaba atacar a una defensa bien trabajada que no dejaba espacios por lo que tocaba madurar las jugadas, probar el disparo exterior y ser rápidos en las transiciones. Los navarros, sabiendo que la segunda parte cualquier gol podía ser definitivo, buscaron evitar errores y ser intensos en la defensa ante la presión del rival.

Mateus Maia tuvo dos buenas ocasiones para poner por delante a los suyos pero no acertó. Tocaba tener paciencia y buscar el momento para asestar otro golpe. Y lo dio Henrique. El meta de los locales vio un hueco en una de sus incursiones y lo aprovechó para enganchar un disparo que sorprendió a todos. Un golazo del meta brasileño, el primero desde su llegada al campeón de Europa. Con el gol a favor, los baleares buscaron el segundo reduciendo riesgos para evitar que los navarros pusieran en peligro el marcador, ya que cada vez que salían a contra lo hacían con velocidad. David Zamorano, que se estrenaba en el banquillo rival, apostó por jugar con portero-jugador en los minutos finales, pero los de Antonio Vadillo defendieron bien la superioridad. Rivillos tuvo el cuarto a puerta vacía, pero no acertó desde su campo, igual que Neguinho, que tuvo otra sin portero y tampoco encontró portería.