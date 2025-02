Del paro a montar el mayor rocódromo de Baleares

Tras muchos años de escalada en sus brazos, piernas y manos, Biel Àngel Morey ha creado el imponente In Rock d’Escalada, el rocódromo más grande de Baleares. Este mallorquín ha hecho realidad un sueño tan grande como su nuevo local, que cuenta con paredes con 70 vías de escalada de 14 metros de altura y unos 130 bloques con muros dedicados a competiciones, zonas de entrenamiento y tecnificación, además de un espacio para los más pequeños.

Este espacio, de unos 2.300 metros cuadrados, nace con una novedad pionera: integra la cultura y el ocio en un mismo entorno para complementarlo y para crear una comunidad en torno a la escalada. “Reúne lo que yo quería, pero de lo que me siento más orgulloso es de que está muy bien distribuido y aprovechado. Estamos en un buen lugar, en el Polígono Son Morro en Palma y además tenemos parking privado”, explica ilusionado a este diario.

Paredes de escalada de catorce metros de altura en espacios indoor es difícil de encontrar en Mallorca. “Aquí hay pocas naves industriales con esta talla. Tuve suerte de estar en el momento y lugar adecuado para encontrar este lugar para desarrollar este deporte”, reconoce.

Hace quince meses, Biel Àngel Morey se quedó en el paro y sus amigos le animaron para montar un pequeño rocódromo. “A medida que fui investigando sobre los indoor y aprendí el concepto de negocio me interesé en desarrollar un plan y poco a poco se ha hecho realidad”, rememora.

“En la vida hay que arriesgarse. Y disfrutarla. A mí este proyecto me ha dado mucha vida. He trabajado día y noche las 24 horas al día los siete días de la semana. He disfrutado, a pesar de haber momentos de mucho estrés. Hay muchos aspectos a tener en cuenta para que salga como quieras, aun así lo he disfrutado y estoy muy tranquilo porque el proyecto ha salido muy bien”, confiesa visiblemente orgulloso.

Este martes, el día de la apertura, no ha sido el más difícil para él. “Me da mucha paz. Haber creado algo con lo que tenía una ilusión tremenda, hoy no estoy nervioso, sino contento y tranquilo. Anteayer o el otro sí estaba de los nervios y la semana anterior, histérico, pero ahora siento paz. Gracias a mis amigos y a mi familia lo hemos tirado adelante, me han ayudado mucho. Estoy contento, orgulloso y agradecido a ellos”, señala.

Aspiraciones

Uno de sus objetivos es aportar mucho a este deporte. “Mallorca es un lugar de referencia internacional de escalada de roca, y creo que con un espacio indoor acabas el pack de este deporte. La roca es muy buena. Hay muchas que personas que vienen a vivir aquí por la escalada. Estaría muy bien crear cantera”, señala esperanzado.

Este deporte se popularizó tras incluirse en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde el español Alberto Ginés se llevó el oro en la prueba combinada, que constó de tres pruebas diferentes: velocidad, bloques y dificultad.

Desde entonces, son cada vez más los que practican uno de los deportes más completos de una forma indoor, ya que mejora la coordinación, el equilibrio, el salto, fortalece la musculatura y fomenta la capacidad de superación con uno mismo. Ahora los mallorquines tendrán un espacio más para hacerlo gracias a la inspiración de Biel Àngel Morey.