Dolgopolov asegura que haber derrotado a Rafa Nadal le ayuda a combatir en la guerra de Ucrania

El tenista ucraniano Alexandr Dolgopolov llegó a ser el número trece del mundo. Derrotó en dos ocasiones a Rafael Nadal, a cambio de sufrir siete derrotas. En una extensa entrevista desde el frente con el semanario alemán ‘Der Spiegel’, destaca que haberse enfrentado al mallorquín le ha ayudado a la hora de combatir contra las fuerzas de Putin que invadieron su país.

Las dos victorias simbólicas de Dolgopolov contra Nadal se produjeron en 2014 en Indian Wells y al año siguiente en Londres. Al ser preguntado sobre las enseñanzas que extrajo de ambos choques, y que sean aplicables a la guerra que libra en la actualidad, destaca que le sirvieron «para mantener la calma en el momento decisivo. En los partidos contra Nadal, el reto mayor consistía en mantenerme frío y en practicar mi juego hasta el final, cuando la adrenalina bombea a través de tu cuerpo».

Para mantener el equilibrio frente a Nadal, uno de los deportistas más competitivos de la historia, el extenista y ahora piloto de drones en el frente ucraniano señala que «necesitas tener confianza en tus propias fuerzas, y no debes permitir que te dominen los nervios». Para mantener la cabeza clara en las misiones a vida o muerte que afronta ahora, «tengo que actuar de la misma manera que cuando jugaba. Me concentro absolutamente en la operación, y me mantengo en un estado fluido. Bloqueo todo lo que ocurre a mi alrededor y me identifico con mi misión».

La revista alemana le pregunta a Dolgopolov si el truco para derrotar a Nadal «consiste en no pensar». El soldado señala que «es una línea muy fina, porque no puedes bloquear totalmente tus pensamientos. Tienes que sopesar los riesgos y elegir los golpes que te ofrecen mayor confianza en ese momento». Precisa asimismo que conforme avanza el partido o la guerra, las consideraciones físicas se imponen a las psicológicas.

El tenista ucraniano abandonó la competición poco antes de la invasión de Putin, y se trasladó de inmediato a su país tras estallar las hostilidades, pese a que podría haber disfrutado de una vida relajada en el extranjero. Asegura que lo discutió con su familia y que preferiría morir en combate a sufrir una seria amputación física.

La invocación a Nadal en situaciones extremas no es exclusiva de Dolgopolov. El ‘New York Times’ reunió a un ambicioso panel de expertos para examinar y puntuar los golpes de los mejores tenistas del mundo en aquellos momentos. El mallorquín obtenía calificaciones aceptables en todos los apartados, pero se quedaba prácticamente como la única opción en el último interrogante. «¿Qué tenista querrías que defendiera tus intereses en un partido a vida o muerte?».