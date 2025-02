La opinión de Biel Alemany: Tiene arreglo...

Motivado por la pérdida de siete puntos posibles, de nueve, en tres partidos, el Real Madrid se ha quejado duramente contra el estamento arbitral y principalmente sobre la actuación de los árbitros de los partidos frente al Español y Osasuna respectivamente. Bien es cierto que ni uno ni otro han estado acertados en sus decisiones, saliendo perjudicado el equipo merengue.

No son pocos los equipos que tienen motivos para quejarse. En las jornadas disputadas los errores arbitrales se han repartido a todos los equipos, unos han salido beneficiados y otros no. Llama mucho la atención que sea el Real Madrid quien haya destapado la caja de los truenos contra el estamento arbitral.

Los colegiados tienen parte de razón al quejarse sobre las declaraciones que realizan entrenadores, jugadores y directivos. En nada les ayudan y más bien les perjudican, ya que éstas son utilizadas en redes sociales para inmiscuirse en la vida privada de los colegiados, con insultos y amenazas.

Ahora bien, sería conveniente, y lo he comentado en diversas ocasiones, que todos los árbitros revisaran todos los partidos de cada jornada y ver donde se han equivocado, o no, y tratar de que estas equivocaciones se corrijan. Igualmente los colegiados que están en el VAR. Muy importante aplicar lo que dice el reglamento, especialmente la regla 12, ‘Faltas y conducta incorrecta’. Dicha regla aglutina la mayoría de motivos y situaciones en las cuales los jugadores pueden ser sancionados con falta directa o indirecta y también disciplinariamente con tarjeta amarilla o roja. Aplicando correctamente lo que dice la regla, muchos errores, que a mi entender se cometen, no ocurrirían. Ejemplo, partido Barcelona–Rayo Vallecano del lunes pasado. Se sanciona correctamente un penalti a favor del Barcelona por agarrón al jugador local. Al poco tiempo, un claro agarrón por la camiseta a un jugador del Rayo Vallecano no se sanciona. Ni el árbitro de campo lo señala ni el del Var le llama para que lo revise. La jugada es clara y el reglamento comenta que un jugador será sancionado con libre directo si sujeta a un adversario, si se produce en su área de penalti será sancionado con éste. No vale, a mi entender, el comentar lo que es suficiente o no para señalar pena máxima. Hay un agarrón claro y no se sanciona, el jugador ofendido no ha podido rematar a puerta por la falta sufrida.

Los colegiados saben perfectamente que la actitud de los jugadores desde el primer minuto es de ganar el partido y que no escatimarán los recursos, lícitos e ilicitos, para conseguirlo. Cualquier decisión, duda, equivocación, que el árbitro pueda tener, es aprovechada por los jugadores para conseguir su objetivo. Poquísimos son los jugadores que ayudan al árbitro en su cometido. Hay futbolistas que simulan haber sido agredidos en la disputa del balón o sin el balón, fingen estar lesionados y provocan que el árbitro detenga el juego, principalmente cuando su equipo sufre un ataque del contrario. La mayoría, en cuanto el árbitro detiene el juego y se acerca al jugador, comprueba que no hay lesión y sí una forma de parar el ritmo de juego. Pocos son los jugadores que realmente han quedado lesionados.

En el apartado de ‘Amonestaciones por conducta antideportiva’ se amonestará al jugador por fingir una lesión o aparentar haber sido objeto de una infracción. En esta temporada, ¿cuántas tarjetas amarillas se han mostrado por este motivo? Ninguna.

Propongo que, en vez de utilizar una tarjeta de amonestación, el jugador que finge lesión sea derivado a la línea de banda y fuera del terreno durante tres o cuatro minutos sin poder participar en el juego. Supongo que más de un entrenador y jugador se lo pensará.

