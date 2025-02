Son Cladera TTC: de pasar el rato con el ping-pong a jugar en Europa

El Son Cladera TTC buscará este viernes (18:00 horas, en su pista de Son Castelló) la clasificación para los octavos de final de la Euro Cup Women (Copa ETTU) de tenis de mesa. Todo un sueño, estar entre los ocho mejores clubes de la segunda competición a nivel europeo, que era impensable allá por el año 2005, cuando Llorenç Sastre decidió fundar el club.

Todo arrancó con tres amigos y una mesa para jugar al ping-pong, nombre coloquial del tenis de mesa. “A mí me parecen bien los dos términos. Aunque el ping pong suena un poco a un juego de parque y menos a un deporte profesional”, afirma Sastre, que inició su actividad en un pequeño recinto: “Vivo en Son Cladera y en mi zona no había ninguna discoteca. Pregunté en la ciudad y me remitieron a una escuela. Allí me permitieron fundar mi club”.

El Son Cladera Tennis Taula Club entrena y juega en una nave del polígono de Son Castelló / NELE BENDGENS (Mallorca Zeitung)

Eso fue en 2005. Pero lo que empezó como un pasatiempo fue creciendo con los años. Ahora el Son Cladera TTC es un club consolidado en la elite del tenis femenino nacional, que participa por primera vez en competición europea y que cuenta con cerca de 60 jugadores y diez mesas en la nave en la que entrenan y juegan sus partidos, ubicada en el polígono de Son Castelló de Palma.

Un crecimiento que ha llegado, entre otros, de la mano de Eugenia y Xisca Sastre, las dos jugadoras más talentosas del club y que, además, son las hijas del fundador. “Mis chicas marcan la pauta, cuando vi que eran demasiado buenas para una liga, traje mejores jugadoras y conseguimos ascender”, recuerda Llorenç Sastre.

Eugenia y Xisca Sastre

Eugenia Sastre cambió a los ocho años la gimnasia rítmica por el tenis de mesa. “Me gustó más”, afirma la joven, que ahora tiene 19 años y con diez años ya ganaba competiciones nacionales. En la actualidad forma parte de la selección española y sueña con participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Además de jugar con el Son Cladera también compite con un equipo del Tirol del Sur, en Italia: “Los partidos de la liga española normalmente son el fin de semana, en Italia jugamos entre semana”. También está estudiando turismo en una universidad a distancia. “No tendría tiempo para dar clases presenciales. Entreno todos los días, mañana y tarde”, asegura.

Xisca Sastre es tres años mayor y otra de las referentes del club, pero está a punto de retirarse del deporte para centrarse en sus estudios medicina.

Pero el club no solo depende del talento local. Llorenç Sastre ficha a jugadoras internacionales para elevar el nivel de un equipo que, ahora mismo, es tercero en la Liga Iberdrola Superdivisión femenina y está brillando en su estreno europeo.

Diez jugadoras con contrato

“Tenemos que apoyarle constantemente en las negociaciones en inglés”, afirma Eugenia Sastre. Las jugadoras profesionales suelen aparecer en Mallorca unos días antes del partido de liga. “Les exijo que al menos hagan un par de sesiones de entrenamiento conmigo”, explica Lorenzo. Se les paga por tarea. Sastre tiene actualmente a diez mujeres con contrato. “Soy el mayor patrocinador del club”, asevera, y añade: “El Govern balear nos ayuda con los vuelos y las cuotas de los socios también aportan dinero a las arcas del club”.

Este viernes, cinco de las componentes del club jugarán en un partido histórico para la entidad, que ya celebró como un éxito superar la fase de grupos. Disputan en casa, ante su afición, el partido de vuelta de la Copa ETTU, frente al Reus, con la ventaja de haber ganado por 3-2 el duelo disputado en tierras catalanas.