El juez condena a 10.800 euros de multa a Rubiales por besar a Jenni Hermoso y le absuelve de las coacciones

El juez Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández-Prieto, no ha necesitado ni una semana para sentenciar el beso que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales dio a Jennifer Hermoso tras ganar el Mundial en agosto de 2023. Ha condenado a 18 meses de multa con cuota diaria de 20 euros, lo que suma un total de 10.800 euros, por un delito de agresión sexual al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por el beso a la jugadora Jennifer Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas en Sídney (Australia). Además, le impone una orden de alejamiento de 200 metros y comunicarse con ella durante un año.

No obstante, en lo que sí ha hecho caso el magistrado José Manuel Fernández-Prieto a las defensas es en el delito de coacciones. Así tanto Rubiales como los otros tres acusados en este procedimiento: el exseleccionador femenino Jorge Vilda, el exdirector deportivo de la masculina Albert Luque y el que fuera responsable de marketing de la Federación Rubén Rivera han sido absueltos, lo que en el caso de los tres últimos supone que no cumplirán pena alguna. No obstante, la sentencia del Juzgado Central Penal se puede recurrir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Durante el juicio, que se prolongó durante nueve jornadas, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, había solicitado al magistrado que impusiera una pena de dos años y medio de prisión para Rubiales por un delito de agresión sexual y otro de coacciones, por el que pidió año y medio de cárcel para el exseleccionador nacional femenino Jorge Vilda, el exdirector de marketing Rubén Rivera y el exdirector deportivo de la masculina Albert Luque. Se trata de la misma petición que formularon la acusación particular que ejerce la propia Jenni Hermoso y la popular, de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Las defensas de los cuatro acusados solicitaron su libre absolución. La abogada de Rubiales, Olga Tubau, sostuvo que el beso fue consentido y que en ningún momento hubo coacciones, extremo que desarrollaron los abogados de los otros exdirectivos de la selección con los que comparte banquillo, Luis Jordana de Pozas, Jorge Navarro y Joaquín Jiménez, en el mismo sentido que su compañera, que durante su informe ironizó con que las presiones de haber existido no tuvieron éxito alguno, porque la jugadora rechazó hacer el vídeo que le pedía el entorno de Rubiales.