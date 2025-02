El exmallorquinista Albert Luque, absuelto de coacciones a Jenni Hermoso

En el juicio del caso Rubiales, relacionado con el beso no consentido a Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino de 2023 y las supuestas coacciones posteriores, Albert Luque, exdirector deportivo de la selección masculina de fútbol de España y exjugador del Real Mallorca, ha sido absuelto de las mismas. La Fiscalía había pedido año y medio de cárcel para él, el exseleccionador nacional femenino Jorge Vilda y el exdirector de marketing Rubén Rivera.

El juez Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández-Prieto, ha condenado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a 18 meses de multa con cuota diaria de 20 euros, lo que supone una cantidad de 10.800 euros, por un delito de agresión sexual.

Luque fue acusado de un presunto delito de coacciones por presionar a Jenni Hermoso para que justificara públicamente el beso que le dio Rubiales, quien dijo que fue consentido. Según la Fiscalía, Luque viajó a Ibiza, donde las jugadoras celebraban el título mundial, con la intención de convencer a Hermoso de grabar un vídeo exculpatorio. Al no lograr reunirse con ella directamente, contactó con una amiga y le envió mensajes por wasap, en los expresó enfado y acusó de "mala persona" a la jugadora. También se mencionó que habría insinuado beneficios futuros, como un puesto en la RFEF, si colaboraba, extremo que fue negado por Luque en el juicio.

Luque negó los hechos

Durante el proceso judicial, que se desarrolló en la Audiencia Nacional entre el 3 y el 14 de febrero de 2025, Luque declaró el 12 de febrero. En su testimonio, negó haber coaccionado a Hermoso o a su entorno, afirmando que su relación con la jugadora era de amistad y que su intención al contactarla era "normalizar la situación" tras el escándalo, no presionarla. Se negó a responder a las preguntas de la acusación, limitándose a contestar a su abogado. Su defensa, liderada por Jorge Navarro, argumentó que no hubo intimidación y también destacó que no tenía autoridad para ofrecer empleos en la RFEF.

La Fiscalía mantuvo su petición de un año y medio de cárcel para Luque por coacciones, al igual que para Vilda y Rivera, mientras que para Rubiales solicitó dos años y medio por agresión sexual y coacciones. En la última sesión, el 14 de febrero, Luque renunció a su derecho a la última palabra, al igual que los otros acusados.

Fuera del ámbito penal, Luque fue apartado de su cargo en la RFEF el 27 de marzo de 2024, tras la petición de cárcel de la Fiscalía, junto con Rubén Rivera, como medida administrativa mientras se aclaraba el caso. Además, su nombre también ha aparecido vinculado a otra investigación sobre posibles contratos irregulares en la RFEF.