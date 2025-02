El rugby balear, un doble campeón de España que sueña con volver a Primera

Rotundo triunfo del rugby balear en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), categoría B, en las finales disputadas en Madrid. Los equipos representativos de las islas lograron, en este inicio de febrero, sendos títulos de campeones sub- 16 y sub-18 tras culminar, en ambos casos, una fase impoluta con un pleno de victorias en las tres rondas de competición. El formato del campeonato reunió a cuatro selecciones: Aragón, Galicia, Cantabria y Baleares.

En el caso de la selección sub 16, Baleares se impuso en la primera ronda, disputada en Sitges, al equipo de Aragón con un resultado de 7-15. En la semifinal, celebrada en Bilbao, Baleares derrotó a Galicia por un contundente 49-18. Finalmente, en la final jugada en Madrid, Baleares superó a Aragón por 41-14.

No menor ha sido el éxito logrado por el equipo sub -18 de Baleares, que en la primera ronda, disputada también en Sitges, batió a Aragón por 42-3; se impuso en Bilbao por 51-22 a Galicia en la semifinal, y derrotó en la final a Cantabria por 41-22. Estas dos victorias suponen un gran hito para el rugby balear, situándolo en la estela de desarrollo y crecimiento perseguido desde hace años.

Cabe recordar que en la 2014-15, no solo quedó campeón, sino que ascendió al grupo A, categoría en la que compitió hasta la temporada 2019-20. Fueron cinco años con muy buenos resultados, ganando a Valencia, Andalucía, Castilla y León entre otros combinados de fuste. Eso sí, el relevo generacional, en especial en la sub 18, no fue el deseado.

Al final, la Federación Balear renunció a jugar en la máxima categoría porque lo que venía desde atrás no daba el nivel suficiente para estar en el grupo A. Diferente es la situación actual, aunque con matices. Gran parte de los integrantes de la selección sub-16 ya se proclamaron campeones del CESA sub-14 en marzo de 2023, ganando a Asturias, Murcia y Galicia. Cabe señalar que en las selecciones sub-16 y sub-18 participan 17 jugadores integrantes del Programa de Tecnificación Deportiva de Rugby de la Fundació per a l’Esport Balear, que además cursan sus estudios en el Instituto del propio Centro de Tecnificación (IES CTEIB). De estos 17 jugadores, 9 son sub 16 (8 chicos y 1 chica) y 8 son sub 18 (todos chicos).

Una capitana que los guía

La selección sub 16 cuenta con Martina Campos Alonso, capitana y única representante femenina en todo el campeonato masculino. La Federación Española de Rugby permitió a Martina jugar debido a su nivel y preparación acreditada. Martina fue convocada por la Federación Española de Rugby para participar en el campus de alto rendimiento en el CAR de Sierra Nevada en agosto de 2024. En este campus también fueron convocadas Ariadne Marroig y África Dengra, ambas jugadoras sub 18.

Tristán Myhaylov Olaya, integrante de la selección sub -18, también fue llamado para el mismo campus y recientemente fue convocado con la selección sub- 18 para una concentración de la modalidad ‘seven’. Al proclamarse campeones, las dos selecciones tienen derecho a jugar la fase de ascenso contra el último clasificado del CESA Categoría A, en la que compiten Madrid, Catalunya, Valencia, Andalucía, País Vasco y Castilla y León.

La Federación Balear, presidida por Carlos Castellanos, se enfrenta ahora al desafío de la insularidad, que complica las aspiraciones de Baleares. «Es la segunda vez que quedamos campeones. Ahora tenemos un combinado que se muestra muy superior en el grupo B pero que no le da para competir en el grupo A», dijo el propio Castellanos, reconociendo «que continuaremos un año más en categoría B para que con los U16 que suban podamos conformar un buen grupo y así decidiremos si ascendemos o no»’. La Federación, que este año cumple 40 años, tiene un Plan de Desarrollo cuyo objetivo principal es llevar a Baleares a ese nivel A con garantías reales de competición en los próximos años.

Actualmente, hay 13 clubes en las islas: 7 en Mallorca, 4 en Ibiza, 1 en Menorca y 1 en Formentera, con un total de 1.063 licencias, 928 jugadores y jugadoras en activo (828 en categoría masculina y 100 en categoría femenina). Aunque la FBR es una federación relativamente pequeña (representa un 2,55% del total de fichas del rugby español, que cerró 2023 con 39.097 fichas federativas en todas las categorías), ha exportado varios jugadores y jugadoras que se desempeñan en clubes de las divisiones máximas a nivel estatal y algunos también compiten con la selección española.

Ejemplos significativos son Agustín Agnelet y Angus Judkins, campeones de Europa sub-20 con la selección española, y Zahía Pérez, integrante del equipo de la selección española que recientemente se clasificó para el Mundial de Rugby femenino que se celebrará en Inglaterra en 2025.