L'opinió de J.M.Arbucias: Un altre dia gris del Fibwi Palma i el Palmer Basket suma i segueix

El Fibwi Palma tornà a viure un altre dia gris, molt gris, perquè perdé a la pista del Gandia. Si el bàsquet és un esport de dinàmiques, podem afirmar que els mallorquins no passen per un bon període competitiu. Dissabte encadenà la segona derrota, la setena del present curs i la cinquena com a visitant. Lluny de Son Moix les seves prestacions minven de manera preocupant.

La formació gandienca amb la seva excel·lent mobilitat de jugadors i de pilota causà molts problemes a la defensa illenca, que realment només fou efectiva a moments puntuals – insuficients – i en atac els fibwis evidenciaren unes carències que s’han repetit en altres encontres i que posaren de manifest que alguns jugadors no passen per un bon lapse temporal. Pablo Cano no trobà un cinc que funcionés i el partit esdevingué una fallida taula de proves. És ben cert que el que vertaderament importa es determina a final de temporada, que la lliga regular serveix per ben posicionar-se a la graella dels play-offs, però les sensacions amb què s’hi arribi són importants i les d’aquesta darrera quinzena no han estat les millors.

La gran autoestima i autoconfiança del Palmer Basket quedà demostrada una vegada més al partit que disputà a Benicarló, un equip que, malgrat la important baixa del seu motor, Anthoni Libroia, superà els mallorquins en la primera part, amb jugadors de nivell, que enguany, per diferents motius, ocupa una posició inferior a la de la seva vàlua. Els homes de Marco Justo jugaren un primer mig partit amb desencert ofensiu (14/41 en tirs de camp) i amb errades defensives majúscules inusuals; reberen, per exemple, un contraatac dels benicarlandos després de tir lliure propi, que acabà en 3 punts (bàsquet + falta). Ara bé, no mostraren nerviosisme en cap moment, perquè feia la impressió que sabien que al final l’electrònic indicaria una nova victòria, la setzena, i el parcial després del descans així ho confirmà, 24-38, amb una clara millora defensiva.

L’aturada competitiva de la setmana vinent per les finestres FIBA ha de servir al Fibwi per fer un reset i millorar aspectes del joc que deixen actualment dubtes i al Palmer per introduir en la dinàmica del grup el nou fitxatge, Pa Mor Diene, i qui sap si esdevenir la cirereta del pastís dels immobiliaris.

