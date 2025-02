La presidenta de la Liga F pide "no sacar de contexto" el presunto tocamiento de Mapi León

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, pidió este miércoles no sacar de contexto el tocamiento de la zona genital que la defensa del Barcelona Mapi León hizo a la colombiana del Espanyol Daniela Caracas en el derbi del pasado domingo, aunque afirmó que "a nadie le agrada", informa Efe.

En declaraciones a los medios tras un desayuno informativo en Santa Cruz de Tenerife, Álvarez señaló asimismo que quien debe valorar si hay una sanción es el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF), pues es quien tiene la potestad para actuar ante el gesto, y ha subrayado que la Liga F no tiene competencias para ello.

Álvarez ha dicho que "estamos acostumbrados -a gestos- en el fútbol masculino y, parece que en este caso, en el lance del juego hay gestos que pueden ser antideportivos. Puede haber agresiones, también de otra índole, y hay que verlo con esa perspectiva y no sacarlo de contexto, porque es el contexto de la competición".

"Hubo un forcejeo y no quiero restarle importancia, pero es cierto que ha habido más situaciones así y no podemos entrar en cada una de las cosas que pasan, no es nuestra competencia", ha ahondado la presidenta, que ha insistido en que es un tema "delicado".

Dos versiones

Sobre el papel de la Liga F al respecto, Álvarez ha explico que se han puesto en contacto con el Espanyol y con el Barcelona para escuchar a ambos clubes y ha lamentado que haya dos versiones "que no se encuentran, que sería lo más fácil".

"Habiendo dos versiones tenemos que respetar a ambos y es complicado. Debemos estar cerca y escucharles, pero no tenemos una competencia disciplinaria para intervenir", ha aseverado Beatriz Álvarez, que ha recordado la autonomía de ese comité.

Ha reconocido que el incidente "está trascendiendo" y que la labor de la Liga F es "estar cerca de las jugadoras y ver qué va ocurriendo".

Por último, ha apuntado que no le consta que el planteamiento del Espanyol o de la jugadora sea presentar una denuncia, pero si la hubiera, ha dicho, "cada club protege a cada jugadora y nosotras estamos escuchándoles".

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que este miércoles impuso sanciones por los incidentes en la última jornada de la Liga F (18), no ha actuado de oficio para abrir un expediente sobre los hechos, que no fueron reflejados en el acta arbitral del partido.

El acta sí reseñó que en el minuto 73 y tras la celebración de un gol del Barcelona se produjo el lanzamiento de una lata de refresco desde la grada donde estaban situados los aficionados locales, que no llegó a impactar en las jugadoras, aunque se activó el protocolo de lanzamiento de objetos para dar avisto por megafonía. El partido pudo continuar sin más incidentes, según el acta.

El Comité de Disciplina sí ha impuesto una multa al Espanyol por estos hechos por alteración del orden del encuentro de carácter leve.