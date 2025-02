La opinión de Toni Ruiz del Mallorca-Osasuna: Objetivo cumplido solo a medias

Hemos tenido que esperar al mes de febrero, pero por fin ha llegado el primer punto de 2025 para el casillero del Mallorca. Casi se alcanza un pleno al completo, pero han sobrado los minutos de descuento, en los que incluso se ha mascado la tragedia. El equipo, además de puntuar, ha logrado marcar por fin un gol, aunque de penalti. Solo ha faltado mantener la portería cero para sumar también la victoria.

Un partido entre dos equipos que desde el pitido inicial han intentado amedrentar al rival, buscando como hacerle daño, pero creando escasas ocasiones, de esas que hacen que los porteros sean protagonistas. Era a priori un duelo entre Muriqi y Budimir, en el que los dos han tenido un protagonismo en lo que son los goles, aunque el kosovar ha demostrado que no está siendo su mejor temporada. Supo forzar un penalti que se asemejaba decisivo, pero no supo aprovechar las hasta al menos dos opciones claras que tuvo. El croata estuvo bien atado por la pareja de centrales del Mallorca, que no pudieron evitar que una de sus prolongaciones fuera rematada finalmente por Boyomo.

El cambio de esquema del Mallorca, con un 4-2-3-1, que dio más protagonismo a Darder, parecía que sería eficaz pero faltó definición. Los de Moreno asustaron por la banda con un Brian Zaragoza que creaba peligro casi con cada balón que le llegaba, aunque al final la pareja Navarro-Maffeo logró amortiguarlo. Fue un partido en el que el espectador estuvo con el corazón en un puño, esperando que su equipo fuera el primero que golpeara. Los de Arrasate lo lograron pero no supieron defenderlo y los rojillos acabaron pidiendo la hora tras el gol del rival.

Sumar de uno a priori es poco, sobretodo en tu estadio, pero puede ser un punto de inflexión si ahora se gana a Las Palmas, otra vez en Son Moix.