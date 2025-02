L'opinió de J.M. Arbucias: Sant Antoni vs Fibwi Palma, més ombres que llums

Era el partit de la jornada. Dos equips que lluiten per ascendir i que ocupen posicions de play-off. Dos equips en dinàmica positiva: els locals, vuit victòries consecutives; els visitants, cinc... I el partit acabà essent un exemple del que és la Segona FEB: ombres i llums entremesclades: el primer quart acabà 21 a 5; el parcial del segon, 17 a 26. Això sí, un exemple hiperbòlic.

La primera possessió fou dels mallorquins, que l’esgotaren i no pogueren llançar. La primera possessió després del descans fou dels eivissencs, que també la consumiren perquè no trobaren el camí de la cistella. Dos fets puntuals molt significatius.

El Fibwi va fer el que millor sap fer: defensar. Però no bastà. Deixaren un rival amb una mitjana de 82 punts, sols en 69. Fou fidel al seu ideari. Els homes de Pablo Cano lluitaren – com sempre –, no donaren una pilota per perduda – com sempre –, posaren el cor al mig de la pista – com sempre –..., però davant trobaren un conjunt que a moments també defensà (quin recital, el d’Isaac Mayo, el darrer fitxatge dels pitiüsos, en defensa) i toparen amb una versió ofensiva pròpia molt deficient.

Els fibwis no atacaren bé i no tingueren el dia, sobretot, erraren cistelles fàcils, moltes més de l’habitual. Als primers 9 minuts del matx els de Ciutat només convertiren 1 punt. Als primers 7 minuts del tercer període, tan sols 2. També al primer quart: 0/9 en tirs de 2, 1/6 en triples i - 4 de valoració; al tercer, 2/8 en llançaments de 2; al darrer, 1/8 en tirs de 3... No aprofità l’avantatge físic d’alçada d’Àlex Huguet i Patrick Santos, malgrat els seus 13 punts, en els pocs minuts que coincidiren en pista...

Sembla que pretendre guanyar amb aquests números és una utopia. Idò, no. Malgrat aquests minuts de sequera anotadora, el Fibwi empatà el partit a 56 quan quedaven poc menys de 6 minuts (el Sant Antoni també tingué moments en atac de negació total). I quan l’electrònic assenyalava el 56-58 (acabaven de consumar la remuntada) i faltaven 5:30, semblava que els homes de negre tornarien amb una victòria. Però no, una nova apagada ofensiva els condemnà, perquè només anotaren en aquest interval una cistella de 2 punts; els eivissencs, 13, de punts.

Una actuació que acabà en derrota, però que hagués pogut tenir un final feliç, si hi hagués hagut més equilibri defensa/atac; una derrota, en definitiva, amb llums, però amb moltes més ombres.

