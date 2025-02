Uno de los acusados por las coacciones a Jenni Hermoso reconoce que tuvo negocios con Rubiales

El ex director de marketing de la Real Federación Española de Fútbol Rubén Rivera, a quien la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide un año y seis meses de cárcel por las presuntas coacciones a jugadora de la selección Jenni Hermoso, ha reconocido este viernes ante la jueza que investiga el caso Supercopa, Delia Rodrigo, que tuvo negocios a medias con el expresidente Luis Rubiales, según informan fuentes presentes en su declaración.

"Sí he participado en sociedades con Rubiales y gente de la Federación", ha reconocido Rivera, quien después ha explicado que participó en la firma "GRX", que es una sociedad implicada en el tema inmobiliario. Y con esta empresa, en la que según el sumario del caso también eran propietarios además de Rubiales y del testigo, el abogado externo de la Federación Tomás González Cueto y los entonces directivos Pedro González Segura, Chema Timón (testigo en la causa del beso a Jenni Hermoso) y Antonio Gómez-Reino, trataron de hacer negocios: "Hicimos una inversión en noviembre de 2022", ha explicado Rivera, quien ha asegurado que primero puso "2.800 euros y después 5.000 euros más".

La idea era, ha completado Rivera ante la jueza, adquirir entre todos unos pisos para reformarlos y luego ofrecerlos como apartamentos turísticos. "No se consiguió hipoteca para el edificio y el proyecto no funcionó", ha explicado el exdirector de marketing de la Federación Española de Fútbol, quien después ha resaltado que sus participaciones las vendió 11 meses después: "Estoy esperando que me devuelvan el dinero", ha lamentado.

No lo recordaba

En su testimonio Rivera no ha recordado a quién le vendió sus participaciones en la firma GRX, que eran del 2,5%: "Tendría que mirar la escritura. La venta se hizo en Granada y yo la ratifiqué en Madrid. No le di mucha importancia porque era una cantidad pequeña. Estoy pendiente de recuperar algo de esa cantidad que me pagarán cuando vendan".

Sin embargo, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil evidencia que la empresa Dismatec, cuyo propietario es el exfutbolista Francisco Javier Martín Alcaide, más conocido como 'Nene', socio y amigo de Rubiales, invirtió inicialmente 192.330 euros en GRX para obtener el 21,25% de esta mercantil. Y fue precisamente Dismatec la que adquirió la parte de las acciones de Rivera . La otra mitad era de la compañía de su amigo 'Nene: Dismatec.

La venta de esas acciones, según figura en el mismo informe de la UCO, se produjo el 28 de septiembre de 2023, 18 días después de que Rubiales dimitiera como presidente de la RFEF, acorralado tras el revuelo creado por su beso no consentido a Jenni Hermoso. Ese mismo día también salieron del accionariado de GRX González Cueto, González Segura, Timón y Gómez-Reino. Los dos primeros, al igual que Rivera, vendieron sus acciones a Dismatec, mientras que los otros lo hicieron directamente al propio Rubiales.

En su declaración Rivera también ha reconocido haber tenido relación con otras empresas vinculada con Rubiales: Spain Cam, que fue un proyecto que llevaron a cabo durante la pandemia, aprovechando que muchas personas se interesaban por ver por internet zonas de otros países del mundo, en el que instalaban cámaras que proyectaban 24 horas al día las diferentes lugares de interés. "La idea era poner cámaras y un streaming de sitios de interés turístico. Me lo propuso Rubiales con unos empresarios de Granada que tenían la tecnología de ese proyecto. Compré participaciones por 500 euros", ha relatado Rivera, que ha trasladado a la jueza que el proyecto no se llevó a cabo, por lo que le devolvieron el dinero.