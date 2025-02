La opinión de Sebastià Adrover: El ambiente está enrarecido en el mallorquinismo

La rueda de prensa de los dos jefes del Mallorca hubiera sido muy diferente si el equipo hubiera estado mucho más cerca del descenso que de Europa, pero el problema es que el ambiente está enrarecido. El calamitoso inicio de 2025, con cinco derrotas seguidas, algunas de ellas muy feas, no ha ayudado, las cosas como son. Eso es lo más importante, pero la afición de este club que está a punto de cumplir 109 años ya es lo suficientemente madura para no dejarse llevar exclusivamente por si entra la pelota o no. Hay detalles que los actuales dirigentes deben tener en cuenta y que parece que han aprendido. El fútbol es pasión, es sentido de pertenencia, por lo que de nada sirve asegurar que se trabaja en privado para quejarse al Comité Técnico de Árbitros o ante LaLiga si tu gente no lo sabe. Por eso el CEO estuvo bien ayer a la hora de verbalizarlo con esa vehemencia. Eso sí, lo mejor sería que le hicieran caso porque los arbitrajes que ha sufrido el equipo y los nefastos horarios en los que juega no demuestran que hayan tenido mucho efecto, de momento.

El que suscribe estas líneas no defiende lanzar comunicados de protesta al estilo del Cádiz, que no le sirvió de nada, o el bochornoso del lunes del Real Madrid, pero sí hay formas de transmitir a los ‘barralets’, los únicos a los que deben rendir cuentas, que sienten y padecen como ellos. El hincha debe sentirse identificado, algo fundamental y que a veces parece que han olvidado en la planta noble. La gestión del acoso sufrido en Arabia Saudí también podría haberle hecho mucho menos daño al club, una víctima de lo que sucedió, si hubiera tenido menos miedo a molestar a la Federación Española. Ahora lo importante es ganar a Osasuna y Las Palmas en casa porque, visto lo visto en el mercado de fichajes, a la entidad le basta con seguir en Primera. Y eso, no hay que olvidarlo, es uno de los grandes legados de esta propiedad.

