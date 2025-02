La opinión de Sebastià Adrover: Gastar para salvarse en abril

A pesar de la actual crisis de juego y resultados, la dirección deportiva del Mallorca considera que no era necesario reforzarse para afrontar lo que queda de Liga. ¿A alguien le sorprende? Ortells cree que no vale la pena gastarse ni un euro más para firmar una permanencia que puede certificarse en abril. Y tiene su lógica, porque confía en los jugadores que lograron 30 puntos en la primera vuelta, la cuarta mejor de la historia del club en la máxima categoría. Sin embargo, también es normal que haya voces críticas que reclamen mejorar lo que hay, ya no solo para mostrar más ambición, sino para alcanzar los 42 puntos. La pelota está en el tejado de Arrasate, que debe dar con la tecla para revitalizar un equipo que se le está cayendo, con una baja forma, alarmante en algunos casos, de algunos de sus pupilos. Es su turno.

