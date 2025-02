L'opinió de J.M. Arbucias: La defensa està de moda

Aquest cap de setmana s’ha produït una notícia inesperada, extraordinària i per alguns, difícil d’entendre. Els responsables dels Dallas Mavericks de forma unilateral han traspassat la seva estrella, un dels millors jugadors ofensius de l’NBA, Luka Doncic, a Los Angeles Lakers a canvi d’Anthony Davis. S’ha dit que és un jugador que es lesiona amb facilitat, que no es cuida, que fàcilment engreixa... El general mànager de la franquícia de Texas, Nico Harrison, n’ha afegit una més: «Pens que la defensa és la que guanya campionats». Clar i net: Doncic no defensa res.

Paral·lelament, aquesta setmana els dos equips mallorquins de la Segona FEB, gràcies a les victòries sumades, continuen comandant la classificació. Quin goig de classificació! El Palmer Basket i el Fibwi Palma ocupen les primeres places.

El Palmer és encara més líder, el Llíria perdé. El conjunt immobiliari continua la seva travessia cap al títol de campió del Grup Est. Fins el dia d’avui, i ja estem instal·lats en el mes de febrer i hem superat l’equador de la fase regular, la seva trajectòria és excel·lent: catorze victòries i només dues derrotes. Dissabte a la pista del Prat jugà un bon partit. Urdiain, Scariolo i Easley demostraren el seu potencial ofensiu, però el que més cal destacar és la defensa coral que exhibí al segon, tercer i quart període: un equip com el Prat només fou capaç d’encistellar 11, 15 i 10 punts, respectivament. I a més a més, capturà vint rebots més que el rival. Una molt bona defensa.

El Fibwi, que ocupa la segona plaça empatat amb dos equips més – onze victòries i cinc derrotes –, sofrí molt. No era previsible. El segon equip del Club Bàsquet Gran Canària, un grup de formació, es presentà a Ciutat amb baixes significatives, però competí notablement bé, a l’abric de la seva defensa, que els homes de Pablo Cano atacaren amb desencert, precipitacions, individualisme i males preses de decisions. No tingueren el dia. Oferiren, això sí, intensitat i defensa i, gràcies a la seva actitud de resistència i a què els jugadors canaris – no he conegut mai un equip de formació que tingui cura de la pilota – en perderen vint-i-tres, guanyaren un encontre en què Miller tornà a exercir de líder. Reberen només 59 punts.

Per cert, una data objectiva: els dos equips que menys punts han encaixat de tota la Conferència Est de la Segon FEB són el Palmer Basket i el Fibwi Palma. Significatiu.

