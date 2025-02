La organización de la Challenge protesta antes del triunfo del portugués Leitao en el Trofeu Palma

El portugués Juri Leitao (Caja Rural-RGA) se ha adjudicado el Trofeu Palma, quinta y última prueba de la XXXIV Garden Hotels-Luxcom Challenge Ciclista a Mallorca, disputada este domingo, con salida y llegada frente a la Catedral. Sin embargo, ha sido una jornada en la que la enorme polémica despertada el sábado, con la decisión del pelotón de suspender unilateralmente la etapa cuando la carrera discurría por el kilómetro 23 por el mal tiempo todavía colea. Hasta el punto que la organización, muy molesta, ha llevado a cabo una determinación sin precedentes

Por ello, Unisport Consulting ha decidido, como protesta, que la habitual presentación de los equipos y ciclistas del trofeo de Ciutat fuera en silencio, sin la voz del speaker ni entrevistas en la previa. "Me ratifico en lo que dije ayer. Fue injusto por parte de los corredores, ya no solo para nosotros, sino también para los patrocinadores y para el personal de montaje de toda la carrera, las televisiones y medios de comunicación que lo siguen. Fue una decisión equivocada y espero que no vuelva a pasar por el bien del ciclismo", ha reflexionado Manolo Hernández, director de la prueba, que el sábado calificó de "falta de respeto" que los deportistas decidieran bajarse de la bicicleta sin consultar a la organización.

En la emblemática etapa, Leitao ha sorprendido a los equipos con esprinters atacando a un kilómetro para la meta y ha logrado entrar en primera posición, por delante del polaco Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) y del noruego Erlend Blikra (UnoXMobility), con un tiempo de 3:08.40.

Los intentos de escapada se han sucedido desde los primeros kilómetros, pero no ha sido hasta el kilómetro cuando se ha formado la escapada más duradera, con Florian Lipowitz (Red BullBora) y Colby Lange (Project Echelon) como protagonistas.

Juntos han rodado hasta el kilómetro 85, con diferencias en torno a los tres minutos. Lipowitz ha prolongado un poco más la aventura hasta ser alcanzado 14 kilómetros de la meta. Todo parecía predestinado a un esprint, pero Leitao ha atacado a un kilómetro de meta y ha sido capaz de aguantar su pequeña ventaja para adjudicarse el Trofeu Palma.