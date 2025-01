Neymar vuelve al Santos

Neymar Jr. está de vuelta. El astro brasileño se ha pronunciado por primera vez desde su llegada al Santos para mandar unas emotivas palabras tanto a su club como a sus aficionados. El príncipe que nunca quiso ser rey regresa al lugar donde nunca le pidieron que ocupara el trono, un fichaje tan esperado como nostálgico para los amantes de este deporte.

En un sentido vídeo de más de dos minutos, Neymar se dirige a los aficionados del Santos: "Hola chicos, parece que esté retrocediendo en el tiempo. Estoy aquí con mis amigos y mi familia, que me han ayudado a escribir unas palabras. No puedo esperar hasta mañana, mi familia y mis amigos ya conocen mi decisión. Firmaré un contrato con el Santos Futebol Clube. Quiero agradecer a todos los aficionados de todo el mundo, he deseado que este momento se hiciese realidad desde hace mucho tiempo. Han pasado casi doce años desde que me marché de la Vila más famosa del mundo... y parece que fue ayer", empieza el brasileño en el vídeo.

Un amor incondicional por el Santos

El brasileño siempre ha seguido la actualidad del Santos a pesar de marchar de Brasil desde joven, un amor incondicional que ahora vuelve a cruzar los caminos de ambos: "Mis sentimientos por el club y los aficionados nunca han cambiado. He vivido momentos maravillosos en Riyad; Arabia Saudí me ha dado la bienvenida de una manera surrealista. No solamente a mi, sino también a mi familia. He sido feliz en el Al Hilal y llevaré esas memorias conmigo para el resto de mi vida. Sin embargo, he sufrido una lesión seria que me ha impedido devolver el favor como me hubiese gustado. Estaré animando por su éxito en el Mundial de 2034. Los saudíes se lo merecen y quiero estar ahí, siguiendo desde cerca la evolución de este país maravilloso", explica Neymar después de su fugaz paso por Arabia.

Llega al Santos para volver a sentirse futbolista... pero con la mira puesta en el futuro: "Sin embargo, ahora necesito jugar de nuevo y solamente el Santos puede darme el amor que necesito para prepararme para los próximos retos que vengan en los años venideros. Y todos vosotros, sin importar el club del que seáis, sabéis a lo que me refiero. Espero que estéis conmigo en este nuevo capítulo de mi vida. Estoy agradecido por todo el apoyo, incluso en los momentos más difíciles... y han habido muchos. Jugar a fútbol es lo que más me hace feliz", termina Neymar. Una vuelta aplaudida tan esperada como nostálgica para los amantes de este deporte.