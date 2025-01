El suizo Jan Christen sorprende al pelotón en la primera etapa de la Challenge Mallorca

Jueves 30 de enero de 2025 · 184,5 Km

CONCENTRACIÓN Y FIRMA: De 10:30 a 11:30 h en Plaça Major (Ses Salines).

LLAMADA CORREDORES: A las 11:40 h.

CORTE DE CINTA: A las 11:45 h.

SALIDA NEUTRALIZADA: A las 11:50 h desde Pl. Major por c/ Batle Andreu Burguera, c/ Morell, rotonda giro izquierda por c/ Poetesa María Antonia Salvà (300 m.)