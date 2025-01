El Illes Balears Palma Futsal lleva deporte y valores a Sa Pobla en su tercera parada del tour

El Poliesportiu de Sa Pobla se ha convertido este martes en el epicentro de la ilusión y el fútbol sala para más de 400 alumnos de los colegios Sant Francesc d’Assís, CEIP Son Basca, CEIP Vialfas, CEIP Sa Graduada y CEIP Tresorer Cladera. En la tercera parada del Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc, el club ha reafirmado su compromiso social con la población mallorquina y, en especial, con los más jóvenes, acercando el deporte y sus valores a las nuevas generaciones. Más que una simple jornada deportiva, ha sido una experiencia para transmitir cercanía, esfuerzo y trabajo en equipo, pilares fundamentales del Illes Balears Palma Futsal.

Aunque Manuel Piqueras y Jesús Gordillo no han estado por su concentración con la selección española, el resto de la plantilla no ha tardado en ganarse a los pequeños con su carisma y cercanía. Roqueta, la mascota del equipo, marcó el inicio de la diversión, levantando a todos a bailar antes de que comenzara el acto. Y, como no podía faltar en Sa Pobla, los dimonis de Albopàs han sumado el toque de tradición local, demostrando la conexión entre el club y las raíces culturales de la isla.

La presentación de los jugadores han arrancado aplausos pero el momento más vibrante ha llegado con el partido-exhibición. Dos equipos, Blanc i Blanc y Palma, liderados por Carlos Barrón y Rivillos como capitanes, han hecho del fútbol sala un espectáculo de risas y creatividad, con los dimonis como invitados especiales. Penaltis lanzados por profesores, porteros con los ojos vendados y jugadores de la mano han creado instantes llenos de diversión. El broche de oro lo ha puesto el reto final: treinta niños han saltado a la pista para enfrentarse al Illes Balears Palma Futsal. Una experiencia que ha dejado imágenes imborrables, mostrando cómo los pequeños se han atrevido a desafiar a los profesionales en un ambiente de diversión y aprendizaje.

El Illes Balears Palma Futsal on Tour sigue recorriendo Mallorca, llevando el fútbol sala a cada rincón y dejando huella con su compromiso social, fomentando valores como la inclusión, la disciplina y el trabajo en equipo. Cada parada del tour es una muestra de la conexión del club con la comunidad y su firme apuesta por inspirar a las futuras generaciones.