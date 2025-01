La mallorquina Patri Guijarro, MVP de la final de la Supercopa

La centrocampista mallorquina del Barcelona Patri Guijarro ha sido elegida MVP de la final de la Supercopa femenina de fútbol de este domingo, tras regalar un golazo a su equipo, pentacampeón del evento, al imponerse por 5-0 al Real Madrid.

Guijarro anotó en el minuto 61 de encuentro un extraordinario golazo por la escuadra, por lo cual decidieron destacarla como pieza fundamental del club blaugrana en esta final 'clásica'.

"He pensado muchas cosas, pero me han dejado conducir y, al final, he chutado lo más fuerte que podía por si podía haber un rechace. Ha sido buen gol", ha destacado Guijarro sobre su tanto.

"Siempre salimos muy motivadas contra el Real Madrid, es un 'clásico', siempre vamos a querer ganarles y les vamos a respetar. Hoy, además, era un día especial, un título y una final", ha añadido.

En cuanto al uso del VAR, ha puesto de relieve que "es una herramienta muy buena" y que "el primer gol era muy justo y al final puede decidir aunque haya sido a favor o, al igual, puede ser en contra".

"Ojalá en la Liga F se implante, pero creo que hay otras cosas antes como instalaciones o campos artificiales que hay que cambiar", ha resaltado la palmesana.

Sobre la organización del campeonato, ha apuntado que no ve "mal el formato", aunque le gustaría "que se organizase con más antelación para que pueda venir más gente". "En las semifinales vi el ambiente bastante frío", ha concluido.