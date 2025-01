El Palma Futsal remonta en el último suspiro

El Illes Balears Palma Futsal terminó la primera vuelta con una trabajada victoria en Son Moix por 3-2 contra Osasuna Magna. El equipo dirigido por Antonio Vadillo comenzó el partido con un 0-2 en contra, pero un penalti a favor transformado por Fabinho en el minuto 26 cambió el partido. Los de Ciutat creyeron y buscaron la victoria hasta el final y terminaron dándole la vuelta al marcador con un gol en el último suspiro que desató la locura en Son Moix.

Así, el Palma Futsal corona en casa una gran primera vuelta, que le deja como tercer clasificado con 31 puntos, los mismos que Servigroup Peñíscola que ocupa el segundo lugar. Además, el equipo no conoce la derrota en casa. Los baleares afrontan ahora una semana de parón de selecciones y volverán a la competición el próximo 8 de febrero en el Pabellón Virgen de la Cabeza de Valdepeñas.

En la pista se veía a dos equipos verticales, ofensivos y muy intensos desde el primer minuto, con muchas ocasiones. Sin embargo, fue Ion Cerviño quien, en el mismo minuto, remató con pierna derecha un balón al espacio y puso el 0-1 en favor del Osasuna Magna. Machado quiso responder inmediatamente, pero detuvo de nuevo el guardameta visitante. El Xota consiguió, tras el gol, tener más posesión del balón y crear más ocasiones. En cualquier caso, ahí estaba Carlos Barrón para frustrar sus opciones. En el minuto 9, Mateus Maia estuvo a punto de igualar. El equipo de Antonio Vadillo no desistía: David Peña lo intentó el 12 con un disparo cruzado que paró en una gran acción el portero rival, así como lo hizo Rivillos en el 15 con un zurdazo lejano que no encontró portería. En el minuto 16, el Osasuna Magna pudo ampliar distancias desde el punto de doble penalti, pero finalmente el capitán de Ciutat tiró de galones y paró el disparo. El conjunto palmesano lo intentó hasta el último segundo pero, pese a contar con numerosas ocasiones claras con las que pudieron empatar el partido, este no pudo certificarse.

El Palma Futsal sabía que debía seguir presionando para buscar el 1-1 , pero llegó el 0-2. En el minuto 25, Toni Escribano sirvió un saque de esquina para Osasuna Magna que, con un poco de fortuna, terminó colándose al fondo de la portería de Barrón tras tocar en Fabinho. Eso sí, poco después, Charuto forzó un penalti a favor que cambiaría el partido. Sin que el meta pudiera hacer nada por evitarlo, Fabinho transformó el disparo, redujo distancias y puso el 1-2 para meter a los suyos en el partido en el minuto 26. Y, tan solo dos minutos después, Bruno Gomes tiró de calidad y marcó un golazo para el empate 2-2. El de Sao Paulo se marchó de su par y firmó una gran maniobra.

En el minuto 31 el equipo palmesano tuvo una doble ocasión muy clara a través de Neguinho y Bruno Gomes con el guardameta fuera de su portería, pero lo evitó Ligeiro sobre la línea de gol. Barrón volvió a brillar en un momento muy delicado. En los últimos cuatro minutos, ambos apostaron por portero-jugador y aprovechando el juego de cinco rival, Fabinho marcó el tercero a placer. Fue un subidón.