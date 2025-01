Las plataformas de socios responden a Laporta: "No aceptaremos lecciones de barcelonismo de aquel que confunde su nombre con el del Barça"

Las distintas plataformas de socios del FC Barcelona, puestas en la diana por Joan Laporta en su combativa rueda de prensa de la semana pasada, han dejado pasar unos días antes de divulgar su respuesta. En un largo comunicado, firmado por nueve grupos de socios y aficionados del Barça, incluyendo ‘Si al Futur’, de Víctor Font y ‘Son un clam’, de Joan Camprubí, se insiste en reclamar al presidente en que se someta a “una moción de confianza cuando acaben las competiciones, dado que ya ha manifestado que no dimitirá”.

Al presidente azulgrana le indignó que la oposición, en una decisión inusual, se uniera para reclamar su dimisión de forma inmediata por la gestión en el caso Olmo. Y Laporta replicó con dureza. “Pobre Barça si cae en estas manos”, dijo acusando a los grupos opositores de crear “un relato ignominioso y apocalíptico”.

Ahora, ha llegado la respuesta de esos mismos grupos. Reclaman al mandatario que “no demonice ni menosprecie a quien piensa distinto o hace una crítica constructiva. Nadie puede poner en duda nuestro cariño por el Barça. No aceptaremos lecciones de barcelonismo de nadie y mucho menos de aquel que decidió traicionar lo que él mismo hace años reivindicaba y que confunde su propio nombre con el del Barça".

"Los verdaderos enemigos"

Estos nueve grupos recuerdan que reclamaron la marcha inmediata de Laporta “por una gestión dubitativa y negligente que minimiza los activos de la entidad y que, obviamente, va más allá del caso Olmo y Pau Víctor”, recordando que los conflictos que genera la junta son repetitivos y cada vez mayores.

Luego, han subrayado que piden un Barça “lejos de relatos falsos y a destiempo”, que sea, al mismo tiempo, “diligente y que tenga claro quienes son sus verdaderos enemigos". Añaden que desean "un Barça respetuoso con la diferencia y la discrepancia, y que no tilde de no barcelonistas a todos aquellos que piensan distinto". Y reiteran con la petición de una moción de confianza, no de inmediato como en su anterior manifiesto, sino cuando concluyan las competiciones.