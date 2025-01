Badosa, a espantar el Coco de las 'semis'

Paula Badosa está de vuelta. Lo está en unos cuartos de final de un Grand Slam y en el panorama de primer nivel en el tenis femenino. Tras superar a Olga Danilovic en cuarta ronda, la española asoma la cabeza por primera vez en la antepenúltima ronda en el Open de Australia, más confiada que nunca de poder romper la barrera de las semifinales que no pudo superar ni en Roland Garros 2021, ni en el pasado US Open.

En Melbourne, no será tarea sencilla de nuevo. Espera nada más y nada menos que Coco Gauff, la número tres del mundo, que ha necesitado los mismos sets y los mismos juegos en el torneo que la española. Máxima igualdad en las credenciales mostradas hasta el momento y en su cara a cara particular, con tres victorias para cada una.

Las dos de 2024 cayeron de manera muy ajustada del lado de la estadounidense, pero Badosa asegura llegar con la lección aprendida para revertir la situación. "He trabajado muchos aspectos, sobre todo el mental en pretemporada, que es el que siempre me ha fallado un poco. La última derrota ante Coco (semifinales en Pekín 2024) me hizo mucho daño, pero ahora me siento con confianza para poder manejarlo mejor" aseguró tras su victoria en octavos.

Será un duelo sobre todo mental Paula Badosa

Una victoria en la que volvió a demostrar de nuevo esa fortaleza mental que tanto echó en falta en los malos momentos de la temporada pasada y que le sirvió para poder revertir el segundo set ante Danilovic, al igual que ante Marta Kostyuk en tercera ronda. Apoyada en su servicio y en su potente golpe de derecha, la española asegura estar "mejor que nunca" en busca de dejar atrás las malas experiencias del pasado.

Badosa celebra su regreso a la élite con un duelo ante Gauff / EFE

La que más duele es la sufrida en Roland Garros 2021, cuando cayó ante la eslovena Tamara Zidansek, en un tercer set épico que se escapó por un doloroso 8-6. Era la oportunidad perfecta para meterse por primera vez ente las cuatro mejores en un torneo Grand Slam, algo que tampoco pudo conseguir el pasado mes de agosto en Nueva York, cuando cayó ante Emma Navarro, esta vez de manera más contundente, mostrando de nuevo una debilidad mental que le lastró cualquier oportunidad.

UNA NUEVA PAULA

Pese a la derrota, el US Open fue un punto de inflexión para cuajar un final de año esperanzador, que pese a no verse reflejado en el inicio de 2025, ha dado sus frutos en Melbourne Park. De vuelta al Top10 el próximo lunes, Badosa quiere derribar ahora una nueva barrera en su carrera, aunque para ello deberá superar la tenista más en forma del momento, con permiso de la gran dominadora en Australia, Aryna Sabalenka.

Son ya once victorias consecutivas para Coco Gauff, con los títulos de las Finales de la WTA y el de la United Cup con Estados Unidos entre medias, mostrando un nivel de juego difícilmente igualable. La estadounidense ha vuelto a alcanzar su pico de forma, el mismo que la llevó a levantar el título del US Open en 2023 y que la convierte en una de las tres jugadoras más peligrosas del mundo.

Pese a ello, Badosa sabe qué y cómo poner en problemas a Gauff. Lo ha demostrado y su nivel no tiene mucho que envidiar al de la estadounidense. La Rod Laver abrirá la ronda de cuartos de final (martes 21 a las 1:30 horas CET) con un duelo de altura, en busca del primer billete para 'semis'.

El primero que quiere conseguir una Badosa que está de vuelta, más en forma que nunca.