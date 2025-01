Pilotades: La Federación Balear impone las primeras sanciones educativas

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), a través de los jueces de competición, ha empezado a aplicar las sanciones educativas aprobadas por la comisión delegada de esta territorial el pasado mes de noviembre. Estas innovadoras medidas, que tienen como objetivo fomentar el respeto, los valores y la convivencia en el fútbol base, ya se han implementado en distintas categorías. Unas medidas antiviolencia que «forman parte del compromiso de la FFIB con un fútbol formativo». «En la base no solo hay que priorizar los resultados deportivos, sino también el crecimiento personal y social de todos sus participantes», señala la nota federativa.

Aplicadas en infantiles y alevines

Esta primeras sanciones educativas se han aplicado en la categoría infantil. Por primera vez Competición ha fallado una sanción de acompañamiento o asistencia a un árbitro principal durante un partido. Esta medida va dirigida a quienes han despreciado a un colegiado, con el objetivo de que entiendan la importancia de la tarea arbitral y desarrollen empatía hacia los árbitros. Por otra parte, en alevines, ya se ha llevado a cabo un curso de formación sobre valores y gestión de la frustración, destinado a los jugadores y familiares implicados. Este curso pretende ofrecer herramientas para gestionar situaciones de alta tensión emocional y promover comportamientos positivos dentro y fuera del campo. Estas medidas han sido bien acogidas por los clubes de Mallorca.

El Balears FC ficha a Aitana Sánchez

La jugadora Aitana Sánchez llega al Balears FC procedente del CFF Olympia Las Rozas. La joven futbolista de 19 años llega al conjunto de Txema Expósito para reforzar el centro del campo en la segunda vuelta del equipo blanquiazul que ha entrado en barrena de malos resultados en Primera División. Aitana, formada en las categorías inferiores del Real Madrid, llegó al Olympia en 2023 convirtiéndose en una pieza importante. La jugadora llegó ayer a Palma y podría debutar este domingo, a las 15:30 horas y en Son Malferit, ante el Villarreal, que lleva cinco partidos sin ganar.

Jugadoras y padres celebraron por todo lo alto en Inca la clasificación del Son Oliva para la fase de ascenso. / J.V.

Una jornada para el final de la Liga regular

A falta de una jornada para el final de la Liga regular en la Autonómica femenina de fútbol sala, Juan de Ávila A y Son Oliva, en el grupo B, y Fisiomedia Manacor y Atlético Mercadal A, en el C, sellaron su presencia en la fase de ascenso a Segunda División. A los que se unen los pitiusos Gasifred Atlético, Ibiza FS y Sant Josep del grupo A. Resta por definir una plaza que será para el tercer clasificado con mejor coeficiente de los grupos B y C. En la pasada jornada, claro dominio visitante en el B, en el que el Juan de Ávila A, Son Oliva y Ciutat d’Inca ganaron a Penya Ciutadella (4-8), Joves d’Inca (0-6) y Atlético Mercadal B (0-2), respectivamente. En el C, victorias de San Roque sobre Sant Joan (5-2), Atlético Mercadal A en Son Ferrer (1-6) y Fisiomedia Manacor ante Juan de Ávila B 5-2, informa Joan Carles Gibert.