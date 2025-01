Del Toni Servera a la Segunda FEB

El inicio de la segunda vuelta para el Fibwi Palma Bàsquet dejó un momento muy emocionante. En la recta final del partido ante el Mataró (95-69), el técnico Pablo Cano se giró al banquillo para llamar a Juanmi Espinosa y darle entrada, certificando así el debut oficial en la Segunda FEB de un jugador que, con 17 años, ha dado un paso al que aspiran a llegar los jugadores de la cantera del CB Imprenta Bahía San Agustín que entrenan en el Toni Servera de s’Arenal.

Pero ese estreno no ha sido fruto de un día ni de una coincidencia. Espinosa lleva desde sus inicios en la ‘escoleta’ del club y ha ido pasando etapas hasta llegar a incorporarse hace algo más de un mes a la rutina del primer equipo. Lo que de primeras fue una incorporación al trabajo por los problemas de lesiones de los mayores, se ha convertido en mucho más.

Espinosa posa con sus compañeros en la ‘escoleta’ del club.

El ala-pívot ya es uno más. La mejor prueba de su esfuerzo para llegar al debut que tuvo lugar el pasado domingo son las palabras del propio Pablo Cano tras el duelo. «Yo siempre le digo que es un atrevido en el buen sentido porque quiere que las cosas le sucedan y lo está logrando», dijo el técnico uruguayo, que destacó el buen trabajo de Espinosa. «Está entrenando muy bien. Yo no le regalo nada a nadie. Si el chico no se lo mereciera o no tuviera la actitud correcta no habría participado. Además, cuando lo ha hecho, ha tenido actitudes muy positivas», agregó el sudamericano que afirmó estar «feliz y contento» por acompañar a Juanmi en este siguiente paso en su carrera. «Sentí mucha felicidad y orgullo, sobre todo por la oportunidad de representar y ayudar al club en el que siempre he estado y me ha visto crecer como jugador», reconoció Juanmi, que aseguró que el haber podido jugar con el primer equipo le motiva «para seguir trabajando y mejorando para dar lo mejor de mí mismo».

Sobre sus sensaciones al ser llamado por Cano, el adolescente fue claro. «Lo primero en lo que pensé fue en disfrutar en la pista aprovechando la oportunidad y estando concentrado para intentar hacer las cosas bien y ayudar al equipo», confesó. Y la mejor prueba de que esa mentalidad era la correcta fue que en los cuatro minutos en los que estuvo en pista logró anotar sus primeros puntos en la Segunda FEB. Capturó su primer rebote ofensivo y anotó, aportando así su grano de arena al triunfo de los mallorquines ante el Mataró en una acción que fue muy celebrada por la grada de Son Moix. «Es verdad que desde pequeño siempre sueñas con que llegue este momento», admitió el ala-pívot. «Lo que estoy entendiendo son los pequeños detalles y que cada entrenamiento es clave», advirtió. El futuro es suyo.